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अन्तरराष्ट्रीय

2026 में चीन में फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व 24.5 अरब युआन से अधिक पहुंचा

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(Updated )
2026

बीजिंग, 11 अगस्त (आईएएनएस)। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अब तक, 2026 में चीन में फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व (प्री-सेल्स सहित) 24.5 अरब युआन से अधिक हो गया है। फिल्म देखने वालों की संख्या 60 करोड़ से अधिक पहुंच गई, कुल मिलाकर 926 लाख से अधिक बार स्क्रीनिंग हुईं।

वर्तमान में 'पेगासस 3', 'कुंग फू विमेंस सॉकर', 'डियर यू' और 'ऑल विशेज कम ट्रू' 4.4 अरब, 2.2 अरब, 2 अरब, 1.4 अरब से 2026 के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष चार फिल्मों के रूप में रैंक की गई हैं। ये चारों फिल्में शैली के लिहाज से एक-दूसरे की पूरक हैं और दर्शकों के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं, जिससे पूरे वर्ष के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को मजबूती मिलती है।

इनमें से कॉमेडी फिल्म 'कुंग फू विमेंस सॉकर' जमीनी स्तर की महिला फुटबॉल टीम 'एमेई टीम' की रोमांचक कहानी बताती है, जो 'सर्वोच्च अजेय कप' के लिए लड़ने और चैंपियनशिप जीतने के लिए कुंग फू का इस्तेमाल करती हैं। फिल्म 'डियर यू' एक मार्मिक कहानी बताती है कि कैसे प्रवासी चीनी लोगों की बुजुर्ग पीढ़ी, जो अपनी आजीविका के लिए दक्षिण पूर्व एशिया गए थे, अपने रिश्तेदारों को याद करती थी और एक-दूसरे की मदद करती थी।

एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म 'ऑल विशेज कम ट्रू!' आठ अमर देवताओं की पारंपरिक कहानी से प्रेरित है। यह हरे-भरे परिदृश्य का उपयोग कर पेंगलाई वंडरलैंड का निर्माण करती है, जो पूर्वी सौंदर्यशास्त्र के सार को प्रदर्शित करती है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/