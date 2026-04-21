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Andhra Pradesh Rural Economy : टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन शासन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलने वाला समर्थन घट रहा है: जगन मोहन रेड्डी

मनरेगा प्रदर्शन गिरने और मांग घटने पर जगन का टीडीपी सरकार पर हमला
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Dainik Hawk·
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Apr 21, 2026, 01:33 PM
टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन शासन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलने वाला समर्थन घट रहा है: जगन मोहन रेड्डी

अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि राज्य में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) गठबंधन सरकार के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलने वाला समर्थन लगातार कम हो रहा है।

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में गिरावट आई है। उन्होंने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों का भी हवाला दिया।

वायएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ाने में मदद करती है। इससे ग्रामीण परिवारों की खरीद क्षमता बढ़ती है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पहले इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन वाले राज्यों में शामिल रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीपी गठबंधन सरकार के पिछले दो वर्षों में राज्य का प्रदर्शन इस योजना में कमजोर हुआ है। उनके अनुसार, स्वीकृत श्रम बजट, काम करने वाले परिवारों की संख्या और कुल खर्च जैसे कई महत्वपूर्ण मानकों में गिरावट दर्ज की गई है।

जगन मोहन रेड्डी ने यह भी कहा कि राज्य में जीएसटी और बिक्री कर में कम वृद्धि यह संकेत देती है कि लोगों की खरीद क्षमता और बाजार में मांग दोनों में कमी आई है। उन्होंने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोर स्थिति का परिणाम बताया।

उन्होंने सरकार से मांग की कि वह ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर ध्यान दे और इसे मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को फिर से गति मिल सके।

उन्होंने आगे कहा कि टीडीपी गठबंधन सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहने में व्यस्त है, जिसके कारण उसके पास राज्य के लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने का समय नहीं है। उनके अनुसार, यह भ्रष्टाचार पैसों की लगातार बढ़ती लालसा से प्रेरित है।

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार से अपने विधानसभा क्षेत्र पुलिवेंदुला के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यह क्षेत्र वाईएसआर कडप्पा जिले में आता है, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

कार्यक्रम के अनुसार, वे 21 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे पुलिवेंदुला पहुंचेंगे। इसके बाद वे भाकरापुरम कैंप कार्यालय में ‘प्रजा दरबार’ आयोजित करेंगे, जहां वे आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। दिन के अंत में वे वहीं रात्रि विश्राम करेंगे।

22 अप्रैल को वे सुबह 9 बजे लिंगाला मंडल के इप्पतला गांव के लिए रवाना होंगे। वहां वे दिवंगत वाईएसआरसीपी नेता सुधाकर रेड्डी के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देंगे। इसके बाद वे वापस पुलिवेंदुला कैंप कार्यालय लौटेंगे और एक और ‘प्रजा दरबार’ में लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दिन भी वे वहीं रात्रि विश्राम करेंगे।

दौरे के अंतिम दिन वे पुलिवेंदुला से वापस लौट जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान वे स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनेंगे।

--आईएएनएस

 

 

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