'युवा शक्ति की एकता की बड़ी जीत': धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले शरद पवार

मुंबई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश में युवा शक्ति की बड़ी जीत बताया।

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एनसीपी-एसपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 28 दिनों तक युवाओं द्वारा दिखाया गया संघर्ष और दृढ़ संकल्प वास्तव में सराहनीय है। प्रदर्शनकारियों की लगातार मांग के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आखिरकार आज इस्तीफा दे दिया। यह लड़ाई, जिसने बिना किसी डर के दमन के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई और सरकार को अन्याय के खिलाफ नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। यह देश में युवा शक्ति की एकता की बड़ी जीत है।

एनसीपी-एसपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि विपक्षी दलों के सभी सांसदों को भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने अपने प्रमुख नेताओं के माध्यम से देश के युवाओं को नैतिक और संसदीय समर्थन प्रदान किया। मैं यह कहने के लिए बाध्य महसूस करता हूं कि देश में लोकतंत्र की विजय हुई है, और इसका श्रेय निस्संदेह देश की युवा पीढ़ी को जाता है।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मोदी-शाह अजेय नहीं हैं। वे भी जाएंगे!

कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री को खुद का बचाव करने के लिए इस तरह का वीडियो जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी।

उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में जारी किए गए वीडियो को करोड़ों लोगों तक पहुंचने पर भारी हंगामा हो रहा है। लेकिन यह पहुंच जनता के प्यार का प्रतिबिंब नहीं है। यह भाजपा के आईटी सेल के किराए के ट्रोल द्वारा पैदा किया गया कृत्रिम प्रचार है।

वडेट्टीवार ने टिप्पणी की कि आज सोशल मीडिया पर नजर डालें तो 95 प्रतिशत लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। बेरोजगारी, कागजी घोटाले, महंगाई और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर देशभर में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर आज जितने सवाल उठ रहे हैं, उतने सवाल सोशल मीडिया पर पहले कभी किसी प्रधानमंत्री की छवि को लेकर नहीं उठे। इसीलिए इन किराए के ट्रोल्स के जरिए माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दुष्प्रचार से सच्चाई नहीं बदलती। देश के युवा अब जाग चुके हैं। जिन युवाओं के भरोसे ने उन्हें सत्ता दिलाई है, वही लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे। जनता का फैसला किसी भी आईटी सेल से कहीं बड़ा है।

--आईएएनएस

एमएस/