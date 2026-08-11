युवा एआई और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से करें इस्तेमाल : सीएम पेमा खांडू

ईटानगर, 11 अगस्त (आईएएनएस)। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में शिक्षा, रोजगार, कम्युनिकेशन और जिंदगी के लगभग हर पहलू को बदलने की बहुत क्षमता है, लेकिन उन्होंने युवाओं को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने की सलाह दी।

मुख्यमंत्री ने पूर्वी सियांग जिले के मुख्यालय पासीघाट में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बदलते टेक्नोलॉजी के माहौल और आज के युवाओं पर इसके असर, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बारे में बात की।

उन्होंने कहा, "टेक्नोलॉजी एक ताकतवर जरिया है। एआई हमारे युवाओं के लिए बहुत सारे मौके खोल सकता है, लेकिन हमें इसकी सीमाओं को भी समझना होगा। इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा।"

सीएम खांडू ने खासकर इस बात पर जोर दिया कि युवा सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर जागरूक रहें। सोशल मीडिया ने सीखने, बातचीत करने और अपनी बात कहने के बेमिसाल मौके दिए हैं, लेकिन इसका बहुत ज्‍यादा या गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल युवाओं के दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है।

मुख्यमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स से सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करने, गलत जानकारी और साइबर से जुड़े खतरों से बचने और भरोसेमंद जानकारी व गुमराह करने वाली सामग्री के बीच फर्क करने की काबिलियत विकसित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि एनसीसी ट्रेनिंग से मिलने वाले अनुशासन, सोच-समझकर फैसला लेने और जिम्मेदार नागरिक बनने जैसे गुण आज के दौर में बहुत जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी को इंसानी क्षमता को बढ़ाने का जरिया होना चाहिए, न कि शिक्षा, शारीरिक फिटनेस, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी से ध्यान भटकाने वाली चीज।

उन्होंने एनसीसी कैडेट्स से पासीघाट में एनसीसी एकेडमी कॉम्प्लेक्स में मौजूद सुविधाओं का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने और वहां सीखे गए गुणों को स्कूलों, कॉलेजों, समुदायों और पेशेवर जिंदगी में अपनाने को कहा। सीएम खांडू ने कहा, "विकसित अरुणाचल के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता, और सशक्त, अनुशासित और जिम्मेदार युवाओं के बिना विकसित अरुणाचल नहीं बनाया जा सकता।"

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी पहलों का समर्थन करती रहेगी, जो अरुणाचल के युवाओं को शिक्षा, खेल, कौशल विकास, उद्यमिता और नेतृत्व के मौके देती हैं, साथ ही उन्हें सशस्त्र बलों और अन्य राष्ट्रीय सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

मुख्यमंत्री ने माता-पिता, शिक्षण संस्थानों और समाज के सभी लोगों से अपील की कि वे ज्‍यादा से ज्‍यादा युवाओं को एनसीसी में शामिल होने और इसकी ट्रेनिंग, अनुशासन और मूल्यों का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अरुणाचल के छात्रों के लिए इंडियन आर्मी की देखरेख में मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसमें अफसर-लेवल की कोचिंग और मेंटरशिप की मिली-जुली पहल शामिल होगी।

उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में दशकों से चले आ रहे मजबूत सिविल-मिलिट्री तालमेल को आगे बढ़ाते हुए, यह प्रोग्राम उन युवाओं को खास गाइडेंस और मेंटरशिप देगा, जो सैनिक और मिलिट्री स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं और आगे चलकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में अफसर बनना चाहते हैं।

--आईएएनएस

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