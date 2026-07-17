यूरोप व्यापार समझौते से पंजाब के किसानों और उद्योगों को होगा बड़ा फायदा : केवल सिंह ढिल्लों

जालंधर, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पंजाब खाली हाथ नहीं आए और हमेशा राज्य के लिए विकास से जुड़ी योजनाएं लेकर आए हैं।

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ढिल्लों ने प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी नेताओं की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "पंजाब के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं।"

उन्होंने बताया कि आज भी पीएम मोदी ने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

ढिल्लों ने यूरोपीय देशों के साथ व्यापार समझौते में गेहूं और डेयरी उत्पादों को शामिल न करके किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। जब वे ये बातें कह रहे थे तो पंजाब के किसान समुदाय का प्रतीक हरे रंग की पगड़ी पहने पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे।

ढिल्लों ने कहा कि यूरोपीय देशों के साथ समझौते से पंजाब को फायदा होगा, क्योंकि लुधियाना की होजरी और साइकिल, जालंधर के खेल के सामान और चमड़े के उत्पाद, बटाला की मशीनरी और पंजाब के बासमती चावल, फल और सब्जियां अब बिना किसी टैरिफ के 27 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ही पंजाब में गेहूं और धान के किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार बढ़ोतरी की है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में एमएसपी में बढ़ोतरी केवल 10-15 रुपए तक सीमित थी, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में किसानों की मांग के बिना भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गई।

ढिल्लों ने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि जब तक पंजाब के किसान खुशहाल नहीं होंगे, तब तक राज्य तरक्की नहीं कर सकता। भाजपा सरकार किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भाजपा नेता ने कहा कि जहां कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी के दबाव का सामना कर रही हैं, वहीं भारत लगभग सात प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।

उन्होंने भरोसा जताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पीएम मोदी का सपना जल्द ही सच होगा। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ दो यूनिट थीं, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में यह संख्या बढ़कर लगभग 300 हो गई है।

उन्होंने कहा कि 2027 में पीएम मोदी के नेतृत्व में पंजाब को महाराजा रणजीत सिंह की 'सरकार-ए-खालसा' से प्रेरित सरकार मिलेगी, जो राज्य का गौरव बहाल करते हुए ड्रग्स, गैंगस्टर्स और बेरोजगारी को खत्म करेगी।

पंजाब की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए ढिल्लों ने कहा कि ड्रग्स, बेरोजगारी और गैंगस्टर्स ने राज्य को मुश्किल हालात में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र समाधान 2027 में पंजाब में भाजपा सरकार का गठन है।

ढिल्लों ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला करते हुए दावा किया कि विकास रैंकिंग में पंजाब पहले से 18वें स्थान पर खिसक गया है, जबकि उत्तर प्रदेश 20वें से दूसरे स्थान पर आ गया है।

राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने 'आप' सरकार पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब पर 'बुरी नजर' है और सिर्फ पीएम मोदी ही राज्य को सही रास्ते पर वापस ला सकते हैं।

राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और विधायक अश्वनी शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने पंजाब का दौरा ऐसे समय में किया जब राज्य भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था।

उन्होंने कहा कि युवा, किसान, व्यापारी और उद्योग सभी परेशान हैं और इसके लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 'नकली सनातनी' भी बताया।

इस सभा को पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्वेत मलिक, मनप्रीत सिंह बादल, परनीत कौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला, अविनाश राय खन्ना, मनोरंजन कालिया, अशोक मित्तल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी और राज्यसभा सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी संबोधित किया।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी