यूपी: वृद्ध हत्याकांड का 48 घंटे में खुलासा, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़, 13 जून (आईएएनएस)। आजमगढ़ पुलिस ने 70 वर्षीय वृद्ध भुआल चौहान की हत्या के सनसनीखेज मामले का महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं।

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जानकारी के अनुसार, थाना कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी कर्मराज चौहान ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनके पिता भुआल चौहान (70 वर्ष) 10-11 जून की रात भोजन करने के बाद पशुशाला के पास स्थित कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी। मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में गठित पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी बीच 12 जून की रात सूचना मिली कि आरोपी अवैध असलहे के साथ मोटरसाइकिल से बंशी बाजार-उकरौड़ा मार्ग होते हुए एक्सप्रेस-वे की ओर जा सकता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने क्षेत्र में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू किया।

पुलिस के अनुसार, खुद को घिरता देख आरोपी भागने लगा, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अभय चौहान उर्फ मत्तू (24), पुत्र धीर्जन चौहान, निवासी शेखपुरा, थाना कोतवाली ने बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व उसकी मां के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर वह भुआल चौहान से रंजिश रखता था। इसी पुरानी दुश्मनी के चलते उसने सोते समय चाकू से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, .315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, दो चाकू (जिसमें हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल भी शामिल), खून लगा सफेद गमछा तथा खून से सनी काली टी-शर्ट बरामद की है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना कोतवाली में हत्या, आर्म्स एक्ट और पुलिस टीम पर फायरिंग सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि दिनांक 11 जून 2026 को पुलिस को एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन किया गया था। 12 जून को अभियुक्त के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अभियुक्त घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर लिए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जांच में यह सामने आया है कि अभियुक्त की मां और मृतक के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

पीएसके