यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा: फर्जी पेपर को लेकर टेलीग्राम चैनल जांच के घेरे में, एफआईआर दर्ज

लखनऊ, 7 जून (आईएएनएस)। उम्मीदवारों को ‘लीक’ परीक्षा प्रश्न पत्रों से लुभाने वाले संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को कथित धोखाधड़ी के लिए एक टेलीग्राम चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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‘यूपीपी एग्जाम पेपर’ नामक टेलीग्राम चैनल ने कैंडिडेट्स को 8,000 रुपए में नकली एग्जाम पेपर दिखाकर लुभाने की कोशिश की। चैनल पुलिस की नजर में तब आया जब उसने एक क्यूआर कोड और बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कीं, ताकि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर पाने वाले कैंडिडेट्स से पेमेंट ले सके।

ये रिक्रूटमेंट एग्जाम यूपी पुलिस में 32,679 कांस्टेबल पोस्ट पर वैकेंसी भरने से जुड़ा हुआ है।

यूपी पुलिस ने टेलीग्राम चैनल के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है और उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले कैंडिडेट्स को ठगने की खुली कोशिश का केस दर्ज किया है। हुसैनगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस टीमों ने भी जांच शुरू कर दी है और टेलीग्राम चैनल के ऑपरेटर के साथ-साथ कथित स्कैम से जुड़े बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने रिक्रूटमेंट एग्जाम से पहले, खासकर उन ‘प्रॉब्लम सॉल्वर्स’ के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है जो संबंधित कैंडिडेट्स के नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ एग्जाम में बैठते हैं। चेतावनी दी गई कि ऐसे ‘प्रॉब्लम सॉल्वर्स’ को भारी पेनल्टी देनी होगी क्योंकि अगर वे एग्जाम सेंटर्स में चुपके से घुसते हुए पकड़े गए तो उनके घरों को गिराया जा सकता है।

किसी भी लीक की आशंकाओं को दूर करते हुए बोर्ड ने कहा कि एग्जाम के पेपर्स को सुरक्षित रूप से स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचा दिया गया है और अधिकारियों की कड़ी निगरानी में उन्हें संबंधित एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाया जाएगा।

रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कैंडिडेट्स से पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की है।

अधिकारियों ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो अफवाहों के आधार पर कैंडिडेट्स को गुमराह करते हैं, जिससे भर्ती प्रक्रिया में रुकावट आती है।

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिखित पेपर्स 8 जून (सोमवार) से होने वाले हैं और इसमें 28 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के शामिल होने की संभावना है। एग्जाम्स पूरे राज्य में 1100 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर होने वाले हैं।

8 जून से 10 जून तक तीन दिन के एग्जाम्स हर दिन दो शिफ्ट्स में होंगे। पहली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम