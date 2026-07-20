यूपी में महापुरुषों की विरासत को संवारने का अभियान, छह जिलों में स्थापित हुईं प्रतिमाएं

लखनऊ, 20 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रनायकों, महापुरुषों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विरासत को संरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनकी प्रतिमाओं की स्थापना का कार्य तेज कर दिया है।

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संस्कृति विभाग ने अयोध्या, सीतापुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद और एटा सहित छह जनपदों में कई प्रमुख प्रतिमाएं स्थापित कर दी हैं, जबकि बांदा, लखनऊ और बुलंदशहर समेत अन्य स्थानों पर नई प्रतिमाओं की स्थापना की प्रक्रिया जारी है।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने रविवार को बताया कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों और राष्ट्रनायकों का जीवन सदियों तक समाज को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को उनके योगदान, कृतित्व और राष्ट्र निर्माण में निभाई गई भूमिका से परिचित कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग प्रदेशभर में प्रतिमाओं की स्थापना का अभियान चला रहा है।

उन्होंने बताया कि अयोध्या के सूर्यकुंड में भगवान सूर्य नारायण की छह फीट ऊंची सैंड स्टोन प्रतिमा, गणेश कुंड में भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची सैंड स्टोन प्रतिमा तथा महर्षि वाल्मीकि की छह फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है।

इसके अलावा एटा के शहीद स्थल पर बाबू कल्याण सिंह की 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, सीतापुर के महमूदाबाद में महंत अवैद्यनाथ की 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा, प्रयागराज में कमला बहुगुणा की छह फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा तथा फर्रुखाबाद के जहानगंज रोड स्थित क्षत्रिय भवन में महाराणा प्रताप की 12.5 फीट ऊंची अश्वारोही प्रतिमा स्थापित कर दी गई है।

मंत्री ने बताया कि संस्कृति विभाग बांदा के कालों कुआं चौराहे पर रानी अवंतीबाई की 12.5 फीट ऊंची अश्वारोही कांस्य प्रतिमा स्थापित करा रहा है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार बांदा के बड़ा चौराहा (तींदवारी रोड) पर छत्रपति शिवाजी महाराज तथा मवई चौराहे पर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निकट महाराजा छत्रसाल की 12.5 फीट ऊंची अश्वारोही कांस्य प्रतिमाएं स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ के चौक चौराहे पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज की 12.5 फीट ऊंची अश्वारोही कांस्य प्रतिमा का निर्माण कार्य जारी है। वहीं, बुलंदशहर के नरौरा समाधि स्थल पर बाबू कल्याण सिंह की 12.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जयवीर सिंह ने कहा कि संस्कृति विभाग अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के निर्माण और स्थापना पर भी कार्य कर रहा है।

उनका कहना है कि इन स्मारकों का उद्देश्य केवल प्रतिमाएं स्थापित करना नहीं, बल्कि युवाओं को देश के महान व्यक्तित्वों के आदर्शों, त्याग और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान से जोड़ना है।

--आईएएनएस

विकेटी/वीसी