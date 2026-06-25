यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार, इमरजेंसी देश के इतिहास का काला अध्याय: अभिजात मिश्रा

लखनऊ, 25 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश भाजपा की नई संगठनात्मक टीम में महासचिव नियुक्त किए जाने के बाद अभिजात मिश्रा ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उस पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ कार्य किया जाएगा।

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अभिजात मिश्रा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेजी से आगे बढ़ाई जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता के बीच अपनी नीतियों और विकास कार्यों को और प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) रणनीति पर अभिजात मिश्रा ने कहा कि भाजपा किसी एक जाति, वर्ग या समुदाय की राजनीति नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर पूरी पार्टी कार्य करती है। भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हमारे लिए देश का हर नागरिक सम्मान के योग्य है। हम किसी विशेष जाति या समुदाय तक सीमित राजनीति नहीं करते, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।

कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी को भाजपा द्वारा 'ब्लैक डे' के रूप में मनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय था। उस दौर में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया। सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले पत्रकारों और राजनीतिक नेताओं को जेल भेजा गया। उस समय की घटनाओं से आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऐसा समय था जब लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह देश के इतिहास का काला अध्याय है और युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से भाजपा हर वर्ष इस विषय को विशेष रूप से युवाओं के बीच लेकर जाती है।

समाजवादी पार्टी के कुछ सांसदों के भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं और सपा में संभावित टूट की अटकलों पर अभिजात मिश्रा ने कहा कि भाजपा करोड़ों कार्यकर्ताओं और करोड़ों देशवासियों की पार्टी है। भाजपा की इच्छा है कि देश का हर नागरिक उसकी विचारधारा से जुड़े और पार्टी के साथ खड़ा हो। भाजपा चाहती है कि देश का हर मतदाता भाजपा के साथ जुड़े। अधिक से अधिक लोग भाजपा की विचारधारा को अपनाएं और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।

--आईएएनएस

पीएसके/वीसी