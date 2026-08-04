यूपी में चार मंडलायुक्त बदले, 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले

लखनऊ, 4 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में अहम फेरबदल किया है। कई मंडलों के मंडलायुक्त बदले गए हैं, जबकि आवास, कृषि, ऊर्जा, गृह और लोक निर्माण विभाग समेत विभिन्न विभागों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन की ओर से जारी आदेश के तहत 13 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कसावट और विभागीय कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के अनुसार, गोरखपुर के मंडलायुक्त अनिल ढींगरा को आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निदेशक नगर भूमि सीमारोपण तथा सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग बनाया गया है। सचिव कृषि इन्द्र विक्रम सिंह को गोरखपुर का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं प्रमुख सचिव कृषि रविन्द्र को वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त बनाया गया है। गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव प्रकाश बिन्दु को पीसीडीएफ का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बरेली के मंडलायुक्त भूपेन्द्र एस. चौधरी को सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शम्भु कुमार को बरेली का नया मंडलायुक्त बनाया गया है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. लोकेश एम. को प्रयागराज का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। प्रयागराज की मंडलायुक्त सोनिया अग्रवाल को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश बनाया गया है। राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य (न्यायिक) संदीप कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्प राज सिंह को नोएडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। वहीं नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल को विशेष सचिव, गृह विभाग में तैनाती दी गई है। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

--आईएएनएस

विकेटी/डीकेपी