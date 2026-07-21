यूएई के मंत्री ने सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात, आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित फूड क्लस्टर पर चर्चा

अमरावती, 21 जुलाई (आईएएनएस)। यूएई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और राज्य में एक फूड क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की।

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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।

राज्य सरकार ने कहा कि आम, केले और कोको सहित विभिन्न बागवानी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने के लिए एक मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

इस साल की शुरुआत में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एक फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर सहमति बनी थी।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, चंद्रबाबू नायडू की दावोस यात्रा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने आंध्र प्रदेश में फूड क्लस्टर स्थापित करने की अपनी तत्परता व्यक्त की थी।

संयुक्त अरब अमीरात ने आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक साझेदारी स्थापित की गई है।

उद्योग मंत्री टीजी भरत और खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और खाद्य एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

जनवरी में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी।

इसके बाद यह घोषणा की गई कि यूएई दुबई फूड क्लस्टर आंध्र प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ मिलकर काम करेगा।

यूएई के मंत्री ने आंध्र प्रदेश में यूएई से लगभग 40 संस्थानों की स्थापना में राज्य को समर्थन देने का भी आश्वासन दिया था।

उन्होंने आंध्र प्रदेश और यूएई के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए खाद्य, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, बंदरगाहों और खुदरा क्षेत्र में चल रहे और संभावित सहयोग पर भी चर्चा की थी।

संयुक्त अरब अमीरात के शरफ ग्रुप द्वारा आंध्र प्रदेश में एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

चंद्रबाबू नायडू ने आशा व्यक्त की थी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में रोजगार के अवसरों और निर्यात में और वृद्धि होगी।

--आईएएनएस

डीकेपी/