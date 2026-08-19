बंगाल एसटीएफ ने आईएसआई से संबंध रखने वाले गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक के तीसरे सहयोगी को दबोचा

कोलकाता, 19 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) से संबंध रखने वाले पाकिस्तानी नागरिक वहाब आलम के तीसरे स्थानीय सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। वहाब आलम को इसी महीने उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।

एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान जफर साम्स उर्फ सनी के रूप में हुई है। पूर्वी कोलकाता के टॉपसिया इलाके का मूल निवासी सनी वहाब आलम की गिरफ्तारी के बाद से फरार चल रहा था।

आखिरकार उसे हुगली जिले के ऋषड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, राज्य पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के समय और उससे संबंधित अन्य विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं।

एसटीएफ अधिकारी फिलहाल सनी से पूछताछ कर रहे हैं ताकि आलम की गतिविधियों में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमें संदेह है कि सनी ने उस स्लीपर सेल या नेटवर्क को मजबूत करने में भूमिका निभाई, जिसे आलम भारत से गोपनीय सूचनाएं आईएसआई तक पहुंचाने के लिए तैयार कर रहा था।"

दो दिन पहले एसटीएफ ने आलम के एक अन्य सहयोगी इमरान हुसैन को टॉपसिया स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले एसटीएफ ने आलम के सबसे करीबी सहयोगी मोहम्मद एजाज को भी टॉपसिया स्थित उसके आवास से गिरफ्तार किया था।

आरोप है कि आलम 2012 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद एजाज के घर पर ठहरता था। साथ ही भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में एजाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

एसटीएफ को सनी के बारे में जानकारी आलम, एजाज और इमरान से पहले अलग-अलग और बाद में संयुक्त रूप से की गई पूछताछ के दौरान मिली।

इससे पहले 14 अगस्त की रात एसटीएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे कूचबिहार जिले के साहेबगंज इलाके से तीन अन्य संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया था। तीनों भारतीय नागरिक हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम राशिदुल हक, नूर नासिरुद्दीन अली और शफीकुल इस्लाम हैं।

इस बीच, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वहाब आलम के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है। यह कदम एसटीएफ की प्रारंभिक जांच के बाद उठाया गया, जिसमें आलम के आईएसआई से कथित संबंधों का खुलासा हुआ था।

एनआईए ने जांच से जुड़े विवरण और अब तक जुटाई गई जानकारी प्राप्त करने के लिए बंगाल एसटीएफ से संपर्क किया है।

एनआईए आलम और एजाज से पूछताछ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर इमरान हुसैन और कूचबिहार से गिरफ्तार किए गए अन्य तीन आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी।

--आईएएनएस

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