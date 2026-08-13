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भारत समाचार

बंगाल सरकार ने राज्यसभा सांसद अनंत महाराज का ‘बंग विभूषण’ सम्मान वापस लिया

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बंगाल

कोलकाता, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को दिया गया राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘बंग विभूषण’ वापस लेने और रद्द करने का फैसला किया है। यह कार्रवाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद की गई है।

नागेंद्र राय को फरवरी 2026 में राज्य की तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार ने राज्य और उसके लोगों के लिए उल्लेखनीय एवं विशिष्ट योगदान के लिए ‘बंग विभूषण’ से सम्मानित किया था।

राज्य सरकार के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के विशेष आयुक्त एवं संस्कृति निदेशक कौशिक बसाक ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। हालांकि, अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया है कि सम्मान वापस लेने का फैसला नेताजी पर राय की हालिया टिप्पणियों के कारण लिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आए कुछ तथ्यों और परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए यह सवाल उठा कि राय के लिए इस सम्मान को बरकरार रखना उचित है या नहीं।

अधिसूचना में कहा गया कि ‘बंग विभूषण’ को बनाए रखना सम्मान की गरिमा, प्रतिष्ठा और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। इसके बाद सरकार ने 21 फरवरी 2026 को नागेंद्र राय उर्फ अनंत महाराज को प्रदान किया गया ‘बंग विभूषण’ तत्काल प्रभाव से वापस लेने और रद्द करने का निर्णय लिया।

इसके साथ ही राय अब खुद को ‘बंग विभूषण’ का प्राप्तकर्ता नहीं बता सकेंगे और इस सम्मान से मिलने वाली किसी भी मान्यता, विशेषाधिकार या लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे। सरकार ने संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और सम्मान पाने वालों की सूची से उनका नाम हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हाल ही में नागेंद्र राय की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर की गई टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने दावा किया था कि भारत की आजादी में नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी। साथ ही उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी पर आजाद हिंद फौज के कथित दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था।

बुधवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि नेताजी के खिलाफ अपमानजनक या अस्वीकार्य टिप्पणी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई करेगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद साइबर सेल को भी सोशल मीडिया पर नेताजी को बदनाम करने वाली पोस्ट की पहचान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में पुलिस ने गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया। उस पर नेताजी के खिलाफ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने का आरोप है।

--आईएएनएस

डीएससी