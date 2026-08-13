बंगाल सरकार ने असम बाढ़ में दी 10 करोड़ रुपए की मदद, मजबूत हुए दोनों राज्यों के संबंध

गुवाहाटी, 13 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा असम में जारी बाढ़ संकट के बीच 10 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने के बाद असम और पश्चिम बंगाल के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध एक बार फिर उजागर हुए हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस सहायता को पड़ोसी राज्य की ओर से एकजुटता का प्रतीक बताया, जिसके साथ असम के गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से बात करते हुए सरमा ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच संबंध भौगोलिक निकटता से कहीं अधिक गहरे हैं और साझा संस्कृति, विरासत और लंबे समय से चले आ रहे जन-संबंधों से आकारित हैं।

सरमा ने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल के बीच लंबे समय से एक गहरा आध्यात्मिक बंधन रहा है। यह संबंध हमारी साझा संस्कृति, विरासत और दोनों राज्यों की जनता के बीच के हार्दिक संबंधों से मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाला 10 करोड़ रुपए का योगदान असम में चल रहे बाढ़ राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायक होगा।

यह सहायता असम के लिए एक नाजुक समय में आई है, जहां बाढ़ ने राज्य के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिससे सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और घरों, बुनियादी ढांचे, कृषि भूमि और आजीविका को भारी नुकसान पहुंचा है।

सरमा ने कहा कि यह कदम कठिन समय में पड़ोसी राज्यों के एकजुट होने की भावना को दर्शाता है। उन्होंने दोनों क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का आह्वान करते हुए मां कामाख्या और मां काली से प्रार्थना की कि वे लोगों को इस संकट से उबरने की शक्ति प्रदान करें।

अधिकारी और पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सरमा ने कहा कि इस तरह का सहयोग पूर्वी राज्यों के बीच संबंधों की मजबूती को दर्शाता है।

--आईएएनएस

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