आरजी कर रेप-मर्डर केस में पूर्व सीएम ममता बनर्जी की हो गिरफ्तारी : अग्निमित्रा पॉल

कोलकाता, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की शहरी विकास और नगर निकाय मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की। यह मांग अगस्त 2024 में कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की बड़ी साजिश के सिलसिले में की गई है।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा, "यह साफ है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व चीफ व्हिप निर्मल घोष, पानीहाटी नगर पालिका के तृणमूल कांग्रेस पार्षद सोमनाथ डे और पीड़ित परिवार के पड़ोसी संजीव बनर्जी, पानीहाटी के श्मशान घाट पर पीड़ित के शव के जल्दबाजी में और साजिश के तहत किए गए अंतिम संस्कार के पीछे थे।"

अग्निमित्रा पॉल ने सवाल उठाते हुए कहा, "निर्मल घोष और संजीव बनर्जी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि सोमनाथ डे फरार है। अगर घोष और बनर्जी को बड़ी साजिश का हिस्सा होने के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है, तो पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उन्हीं आधारों पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए।"

उन्होंने आरोप लगाया कि 9 अगस्त 2024 की सुबह पीड़ित का शव मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी कार्रवाई संदिग्ध थी।उन्होंने पूछा "वह झारखंड से पुलिस को निर्देश देती रहीं। उन्होंने शाम 6 बजे के बाद शव का पोस्टमार्टम क्यों होने दिया, जो आमतौर पर नहीं किया जाता है? उन्होंने पुलिस को शव को सुरक्षित रखने का आदेश क्यों नहीं दिया?"

अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया, "उन्होंने पुलिस के जरिए पीड़ित के माता-पिता को रिश्वत देने की कोशिश की ताकि वे मुंह न खोलें। इसलिए, अगर निर्मल घोष को गिरफ्तार किया गया है, तो मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी उन्हीं कारणों से गिरफ्तार किया जाना चाहिए।"

इस बीच, गुरुवार शाम ओडिशा से गिरफ्तार किए गए निर्मल घोष को शुक्रवार को सबसे पहले बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के तहत खारदाह पुलिस स्टेशन लाया गया। जब उन्हें दोपहर में पुलिस स्टेशन से बैरकपुर कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो उन्हें लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा।

स्थानीय लोगों ने उन पर अंडे फेंके और कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ भी मारा। सिर बचाने के लिए निर्मल घोष ने जल्दी से हेलमेट पहन लिया। पुलिस ने किसी तरह उन्हें गुस्साई भीड़ से निकाला और पुलिस वैन में बिठाया।

बता दें कि निर्मल घोष उत्तरी 24 परगना जिले के पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, जहां पीड़ित का पैतृक घर है। पानीहाटी से मौजूदा भाजपा विधायक पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ हैं।

--आईएएनएस

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