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West Bengal Elections 2026 : पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार : दिलीप घोष

पहले चरण के मतदान के बीच भाजपा का दावा, बंगाल में बनेगी बहुमत की सरकार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 23, 2026, 05:19 AM
पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ बनेगी भाजपा की सरकार : दिलीप घोष

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में मतदान जारी है। इसी बीच, भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी जीत का दावा कर रही है। पार्टी नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी।

भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। देश में चल रही विकास यात्रा में भाजपा बंगाल को भी जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में वर्तमान में कानून व्यवस्था, उद्योग और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हैं।

उन्होंने कहा, "खड़गपुर में कानून-व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। यहां लंबे समय से गुंडा राज और माफिया राज चल रहा है। मैंने इसके खिलाफ लड़ाई की।" उन्होंने यह भी कहा कि खड़गपुर में प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है। उद्योगों के कारण यहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है। लोग परेशान हैं और इस शहर को छोड़कर लोग जा रहे हैं।

यूसीसी को लेकर दिलीप घोष ने कहा, "जितना भी विषय था, पिछले 10 साल में सभी मुद्दों का पीएम मोदी ने समाधान किया है। बाकी विषयों का भी जल्द समाधान हो जाएगा। अभी पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनानी है, जिसके बाद राज्य को विकास की राह पर लाना है।"

वहीं, राज्यसभा सांसद हर्ष वर्धन श्रृंगला ने दार्जिलिंग के एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद कहा, "मैं उत्तरी बंगाल के अपने सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि वे जल्द से जल्द अपना वोट डालें, ताकि विकास, विकास और सुरक्षा के लिए और पूरे बंगाल में एक अच्छे बदलाव के लिए वोट पड़े।"

भाजपा की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। हमें उम्मीद है कि भारत निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि लोग बड़ी संख्या में बाहर निकलें और बिना किसी डर के मतदान करें। चूंकि टीएमसी पर पहले मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है, इसलिए ऐसी हरकतों का मतदान के तरीके या प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।"

--आईएएनएस

 

 

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