International Election Observers India : पहले चरण के मतदान को देखने पहुंचे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि, व्यवस्था को सराहा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान जारी है। इसी दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अधिकारियों के साथ गुरुवार को दार्जिलिंग जिले के कुछ मतदान केंद्रों का दौरा किया और चल रही मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया।

दार्जिलिंग जिले में जिन मतदान केंद्रों का अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने दौरा किया, उनमें सिलीगुड़ी के कुछ बूथ और माटीगाड़ा का एक बूथ शामिल था।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की ओर से जारी एक सोशल मीडिया बयान में कहा गया, “उन्होंने चुनाव के कुशल प्रबंधन और उत्सव जैसे माहौल की सराहना की। साथ ही मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग व्यवस्था और व्हीलचेयर, पेयजल, छाया और बुजुर्गों व दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने जैसी न्यूनतम सुविधाओं की भी प्रशंसा की।”

बताया जा रहा है कि ईसीआई के अंतरराष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 के तहत नामीबिया, जॉर्जिया, नेपाल, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड, केन्या और इंटरनेशनल आईडीए जैसे देशों/संस्थाओं का 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस समय पश्चिम बंगाल में है, जो विधानसभा चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया का अवलोकन कर रहा है।

आयोग के अनुसार, आईईवीपी का उद्देश्य देश की सर्वोत्तम चुनावी प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना और दुनियाभर के चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ सहयोग को मजबूत करना है।

इस बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र पूर्व मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक मतदान केंद्र से दूसरे केंद्र का दौरा कर रहे हैं, जहां से वह इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार पहले के चुनावों के विपरीत, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक अब तक मतदान प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल पाए हैं।

उन्होंने कहा, “पिछले चुनावों में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, खासकर मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएं मतदान से एक रात पहले ही शुरू हो जाती थीं। हालांकि इस बार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि मतदान के दिन भी यही स्थिति बनी रहेगी और मतदान शांतिपूर्ण होगा।”

नंदीग्राम के अलावा, अधिकारी इस बार दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। भवानीपुर में मतदान दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगा।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख नेताओं और उम्मीदवारों- फैशन डिजाइनर से राजनेता बनीं अग्निमित्रा पॉल, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने भी गुरुवार सुबह जल्दी मतदान किया और इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों का दौरा शुरू किया।

अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है, और इस बार सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क नजर आ रहे हैं।

--आईएएनएस