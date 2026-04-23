TMC Victory Claim : मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी बंगाल चुनावों में तृणमूल की जीत का संकेत : सीएम ममता बनर्जी

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में रिकॉर्ड 90 प्रतिशत मतदान होने के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि मतदाताओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी इस बात का संकेत है कि तृणमूल कांग्रेस पहले से ही चुनाव जीतने की स्थिति में है।

कोलकाता में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "अगर मेरी नजर सही है, तो आज हुई वोटिंग को देखते हुए मैं कहूंगी कि हम (तृणमूल कांग्रेस) पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हम जीत सकते हैं।"

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने यह भी कहा, "क्या आप जानते हैं कि इतने ज्यादा वोट क्यों पड़े? यह चुनाव लोगों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है, इसीलिए लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले।"

साथ ही, उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यह चुनाव जीतती है, तो वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करेगी, और इसीलिए लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में वोट डाले।

चौरांगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बोबाजार इलाके में हुई रैली में मुख्यमंत्री ने कहा, "लोगों के मन को समझने के आधार पर, आज अब तक हुई वोटिंग को देखते हुए, हम (तृणमूल कांग्रेस) पहले ही जीतने की स्थिति में हैं। मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस केंद्र में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूं।"

पहले चरण में 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर वोटिंग चल रही थी, और शाम 5 बजे तक 89.93 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।

वोटिंग का अगला चरण 29 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

इस बीच, बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि पार्टी उन जगहों से कम से कम 125 सीटें जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां पहले चरण में वोटिंग हुई थी।

घोष ने आगे कहा, "भाजपा वोटिंग की इस भारी संख्या को गलत तरीके से समझने की कोशिश कर रही है। यह बदलाव के लिए वोट नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के शासन का समर्थन है। बंगाल की जनता ने वोटिंग के पहले ही चरण में भाजपा की कमर तोड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस कम से कम 125 सीटें जीतने के लिए तैयार है, जो पहले चरण में वोटिंग के लिए गई 152 विधानसभा सीटों में से बढ़कर 132-134 तक भी पहुंच सकती है।"

--आईएएनएस