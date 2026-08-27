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भारत समाचार

जनकल्याण सुनिश्चित करने को सरकार का एकमात्र लक्ष्य है आर्थिक परिवर्तन : सुवेंदु अधिकारी

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जनकल्याण

कोलकाता, 27 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि नई दो इंजन वाली सरकार का उद्देश्य राज्य के आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने की योजना को आगे बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वह राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने और यहां व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वह करने के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने कोलकाता के बाहरी इलाके न्यू टाउन में एक राष्ट्रीय व्यापार समूह के सूचना प्रौद्योगिकी संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा, "नई दोहरी इंजन वाली सरकार जन कल्याण सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आर्थिक परिवर्तन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं मुख्यमंत्री के रूप में निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ राज्य में बड़े निवेश करने की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग करने को तत्पर हूं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य न केवल राज्य से प्रतिभा पलायन को रोकना है, बल्कि राज्य के उन प्रतिभाशाली लोगों की वापसी सुनिश्चित करना भी है जो वर्तमान में अपनी आजीविका के लिए विदेश में बसे हुए हैं। इस नई व्यवस्था से 5,800 लोगों को रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा, "वह दिन जल्द ही आएगा जब पश्चिम बंगाल के उच्च कुशल और प्रतिभाशाली युवा, जो वर्तमान में बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों और यहां तक कि विदेशों में भी हैं, राज्य में वापस लौटना शुरू कर देंगे। कृपया वापस आएं। यहां दोहरी इंजन वाली सरकार स्थापित हो चुकी है।"

उन्होंने कहा, "यहां की दोहरी इंजन वाली सरकार राज्य में रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बड़े निवेशों को बढ़ावा देने के साथ-साथ छोटे औद्योगिक उद्यमों की भी मदद करेगी। आने वाले दिनों में राज्य में और अधिक निवेश होगा।"

उन्होंने कहा, "राज्य में कुशल और तकनीकी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पिछली सरकार योग्य युवाओं को सम्मान नहीं दे पाई लेकिन अब स्थिति बदल गई है। युवाओं को अब राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। दोहरी इंजन वाली सरकार बंगाल के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में और अधिक निवेश होगा। हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल का पुनर्निर्माण करना है।"

--आईएएनएस

एसएके/पीएम