पूर्व टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने भाजपा सरकार और सीएम सुवेंदु अधिकारी को दी बधाई

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य और डॉक्टर शांतनु सेन ने राज्य की नई भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को बधाई दी है।

उन्होंने शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में उठाए जा रहे कदमों के लिए नई सरकार को बधाई दी।

शांतनु तृणमूल से राज्यसभा सदस्य थे और उन पर आरजी आंदोलन के दौरान पार्टी विरोधी टिप्पणियां करने का आरोप लगा था। बाद में उन्हें तृणमूल से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, तृणमूल से शांतनु की दूरी और बढ़ गई है। भाजपा को बधाई देने वाले उनके हालिया पोस्ट ने तृणमूल को फिर से बेचैन कर दिया है।

शांतनु ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चिकित्सा आंदोलन के एक लंबे समय से सिपाही के तौर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बंगाल राज्य शाखा के वर्तमान राज्य सचिव के तौर पर मैं बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार और उसके मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई विकास और जन कल्याणकारी परियोजनाएं शुरू करने के लिए बधाई और आभार व्यक्त करता हूं।

उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय के लिए चले आंदोलन के दौरान 'रिक्लेम द नाइट' कार्यक्रम का समर्थन किया था। यहां तक ​​कि शांतनु की पत्नी को भी विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़े देखा गया था। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे।

उनकी टिप्पणियों को लेकर पार्टी के भीतर भारी हंगामा होने के बाद, उन्होंने तृणमूल प्रवक्ता का पद खो दिया। तृणमूल अनुशासन समिति ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर शांतनु को निलंबित कर दिया।

तृणमूल में शांतनु को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। यहां तक ​​कि जब उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, तब भी उन्होंने डायमंड हार्बर में आयोजित एक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर उपलब्ध कराने से लेकर पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन करने तक। बाद में, शांतनु ने नंदीग्राम में भी आयोजित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार पूरे जोर पर था, तब तृणमूल ने घोषणा की कि शांतनु का निलंबन हटा दिया गया है। बाद में उन्हें पार्टी प्रवक्ता के रूप में बहाल कर दिया गया था।

राज्य में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बाद, यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अपनी स्थिति का उल्लेख करके और सुवेंदु अधिकारी को बधाई देकर पार्टी को एक संदेश भेजना चाहते थे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि शांतनु सेन ने फेसबुक पर जो पोस्ट किया है, वह उन्होंने तृणमूल के पूर्व सांसद या पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बल्कि आईएमए के एक पदाधिकारी के तौर पर किया है। वह ऐसा करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

बताते चले कि विधानसभा चुनावों में 207 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाई है।

--आईएएनएस

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