Shivaji The Great Maratha Book : भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे ने राज्यसभा के उपसभापति से की मुलाकात

नई दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद विनोद तावडे ने राज्यसभा के उपसभापति से मुलाकात की। जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दी।

विनोद तावडे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश नारायण सिंह जी के आवास पर आत्मीय भेंट हुई।

उन्होंने लिखा कि इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेरणादायी जीवन पर आधारित पुस्तक 'शिवाजी: द ग्रेट मराठा' उन्हें समर्पित की तथा राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार चयन होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उनका पुनर्निर्वाचन सदन संचालन में उनकी निष्पक्षता, गरिमा और कुशल नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है।

बता दें कि 17 अप्रैल को हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। पीएम मोदी ने उनको बधाई व शुभकामनाएं दी थीं। राज्यसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उपसभापति के रूप में लगातार निर्वाचित होना अपने आप में इस सदन के हरिवंश नारायण सिंह के प्रति गहरे विश्वास का प्रतीक है। यह उनके अनुभव, उनकी सहज कार्यशैली और सभी को साथ लेकर चलने की उनकी क्षमता का सम्मान भी है और उनकी स्वीकृति भी।

पीएम मोदी ने कहा था कि सभी ने उनके नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी होते हुए देखा है। वे केवल संचालन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने समृद्ध जीवन अनुभवों से सदन को दिशा देने का कार्य भी करते हैं। उनका संतुलित दृष्टिकोण और परिपक्वता सदन के वातावरण को गरिमामय बनाती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि 17 अप्रैल का दिन भी विशेष है, क्योंकि आज ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जन्मजयंती है। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर हरिवंश जी का तीसरी बार इस दायित्व को संभालना एक विशेष संयोग है। उनका पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से गहरा जुड़ाव रहा है और उनके जीवन तथा विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

--आईएएनएस