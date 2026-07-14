वियतनाम बोट हादसे में मारे गए आंध्र प्रदेश के तीन लोगों के शव हैदराबाद पहुंचे, मंत्री ने दी जानकारी

हैदराबाद, 14 जुलाई (आईएएनएस)। वियतनाम में हुए दर्दनाक बोट हादसे में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के तीन लोगों के शव मंगलवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। हादसे में मारे गए पीड़ितों में श्रीधर मुडियम, जया लक्ष्मी गेल्ली और नल्लापेटा आदिशेषैया रवितेजा शामिल हैं।

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आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने कहा कि वियतनाम में हुई यह घटना बेहद दुखद है। उन्होंने बताया कि हादसे में कई भारतीय नागरिकों की मौत हुई, जिनमें आंध्र प्रदेश के तीन लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वह पीड़ित परिवारों से मिलने और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं।

मंत्री ने कहा, "वियतनाम में एक दुखद घटना हुई, जहां हमारे लोग छुट्टियां मनाने गए थे। इस हादसे में हमने कई लोगों को खो दिया। आंध्र प्रदेश से भी तीन लोगों की जान गई है। यह हमारे लिए बेहद पीड़ादायक समय है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें हर तरह की मदद उपलब्ध कराई जा रही है।"

उन्होंने बताया कि तीनों शव मुंबई के रास्ते भारत लाए गए, जहां जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उन्हें हैदराबाद भेजा गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा और उन्हें उनके गृह जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

मंत्री श्रीनिवास ने आंध्र प्रदेश नॉन-रेजिडेंट तेलुगु सोसाइटी (एपीएनआरटी) की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि विदेशों में रहने वाले तेलुगु लोगों की सहायता के लिए काम करने वाली यह संस्था शवों को पहुंचाने और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में सहयोग कर रही है। एपीएनआरटी एंबेसी और स्थानीय तेलुगु संगठनों के साथ मिलकर परिवारों की मदद कर रही है।

उन्होंने कहा कि यह हादसा पूरे राज्य के लिए दुख की घड़ी है। सरकार पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में प्रशासन उनके साथ है।

आंध्र प्रदेश सरकार के डिप्टी तहसीलदार जनार्दनम ने बताया कि सरकार पीड़ितों के शवों को भारत लाने और उन्हें परिजनों को सौंपने के लिए लगातार समन्वय कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में प्रोटोकॉल विभाग के अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और तीनों शवों को संबंधित जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था की निगरानी की।

नल्लापेटा आदिशेषैया रवितेजा के परिवार के एक सदस्य ने राज्य और केंद्र सरकारों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकारों की मदद से शव को वापस लाने की प्रक्रिया आसान हो सकी और परिवार को जरूरी सहयोग मिला।

वहीं, जया लक्ष्मी गेल्ली के रिश्तेदार स्वरूप ने भी सरकारों के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह जया लक्ष्मी का शव लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और वियतनाम दोनों सरकारों की ओर से परिवारों को लॉजिस्टिक सहायता दी गई और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की गईं।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस