वायनाड: प्रियंका गांधी वाड्रा ने भूस्खलन वाली जगह का लिया जायजा, बोलीं- सरकार हर जरूरी मदद देगी

कल्पेट्टा, 25 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को पहली बार कल्लाडी में भूस्खलन वाली जगह का दौरा किया। यह भूस्खलन 18 दिन पहले हुआ था, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी।

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इस बीच, स्थानीय स्तर पर इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि निर्वाचन क्षेत्र की सांसद को आपदा प्रभावित इलाके में पहुंचने में इतनी देर क्यों हुई।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने भूस्खलन से प्रभावित सुरंग निर्माण स्थल का निरीक्षण किया, प्रभावित परिवारों, अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से बातचीत की और बाद में मेप्पाडी विम्स अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात की।

उन्होंने अपने घर और परिवार के सदस्यों को खोने वाले लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरी मदद देगी।

यह दौरा ऐसे समय में हुआ, जब वायनाड में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जुलाई में हुए भूस्खलन के ठीक बाद के अहम दिनों में सांसद वहां मौजूद नहीं थीं, जबकि उस समय बचाव कार्य चल रहा था और आठ लोगों की जान चली गई थी।

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि वह हालात पर नजर रख रही थीं, लेकिन शनिवार को उन्होंने आपदा वाली जगह का पहली बार दौरा किया।

बचाव और राहत कार्यों का नेतृत्व करने वालों के सम्मान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका ने वायनाड के लोगों की तारीफ की कि जब भी जिले ने किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया, वे एकजुट होकर खड़े रहे।

उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग मुश्किल समय में हमेशा एकजुट रहे हैं और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद की है। बचाव कार्य देश की सच्ची भावना को दर्शाता है, जिसमें वॉलंटियर्स और बचाव कर्मियों ने पीड़ितों की स्थिति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना मदद की।

उन्होंने कहा, "बचाव करने वालों ने यह नहीं पूछा कि पीड़ित कहां से आए हैं, किस धर्म के हैं या वे कौन हैं। वे बस साथी इंसानों की मदद के लिए आगे आए। यही भारत की भावना है, और हमें इसी भावना को जिंदा रखना है।"

उन्होंने बचाव और राहत कार्यों में शामिल सभी लोगों के साहस और नि:स्वार्थ सेवा की सराहना की।

इस कार्यक्रम में बचाव कार्यों में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बचाव कर्मियों, वालंटियर्स, सरकारी अधिकारियों, चुने हुए प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया गया।

इससे पहले दिन में, प्रियंका ने कल्लाडी में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सुरंग निर्माण स्थल पर हुए नुकसान का जायजा लिया और आपदा के कारण विस्थापित परिवारों से मुलाकात की।

उन्होंने मध्य प्रदेश के उन मजदूरों से भी बातचीत की, जो भूस्खलन में घायल हुए थे और जिनका इलाज चल रहा है, साथ ही उन्होंने आईसीयू में भर्ती गंभीर रूप से घायल एक मजदूर के परिवार से भी मुलाकात की।

--आईएएनएस

एबीएम/डीकेपी