वायनाड में भूस्खलन : मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हुई, प्रियंका गांधी ने लोगों से बचाव कार्यों में मदद की अपील की

कल्पेट्टा, 7 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के वायनाड वाले हिस्से में हुए भयानक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गई। वहीं, कई एजेंसियों का एक बड़ा बचाव अभियान अब भी जारी है, जिसमें टन भर मिट्टी और मलबे के नीचे दबे चार लापता लोगों की तलाश की जा रही है।

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दस घायल लोगों का दो अस्पतालों में इलाज चल रहा है जबकि बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

इस बड़े भूस्खलन में एक चर्च और पास का एक घर भी बह गया। अच्छी बात यह रही कि घर पर ताला लगा था क्योंकि उसमें रहने वाले लोग मक्का की तीर्थयात्रा पर गए हुए थे और घटना के समय चर्च के अंदर भी कोई नहीं था।

प्रभावित इलाकों को जोड़ने वाला एक पुल मलबे के नीचे दब गया है, जिससे बचाव कार्यों में भारी रुकावट पैदा हुई।

मिट्टी हटाने और बचाव टीमों के लिए रास्ता बनाने के लिए दो एक्सकेवेटर लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हरसंभव कोशिश की जा रही है और राज्य प्रशासन आपसी तालमेल के साथ काम कर रहा है।

एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन खुद बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं जबकि पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की टीमें पहले ही घटनास्थल पर तैनात कर दी गई है।

इस त्रासदी पर दुख जताते हुए प्रियंका गांधी ने जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और मुश्किल समय में उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा, "हमारी प्रार्थनाएं और उम्मीदें उन लोगों के साथ हैं जो अभी भी लापता हैं। जब तक बचाव टीमें उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, वे मजबूत बने रहें और उनके प्रियजनों को इस दर्दनाक पल को सहने की हिम्मत मिले।"

उन्होंने यूडीएफ कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों और आम जनता से भी अपील की कि वे जिला प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए हरसंभव मदद करें।

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बचाव और राहत कार्यों में कोई रुकावट न आए। बिना किसी तरह की बाधा पैदा किए सभी को हरसंभव मदद करनी चाहिए।"

बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और भारी मात्रा में मलबा हटाने और लापता लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है।

यह भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी पुल के पास हुआ। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि लगातार बारिश के कारण साइट पर खोदी गई मिट्टी के बड़े ढेर ढह गए, जिससे काम करने वाली जगह का कुछ हिस्सा मलबे में दब गया।

यह घटना मेप्पाडी में हुई बहुत ज्यादा बारिश के बाद हुई, जहां पिछले 24 घंटों में 226 मिमी बारिश दर्ज की गई।

यह इलाका पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है और जब मिट्टी खिसकने की घटना हुई, तो पास ही कई निजी गाड़ियां और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लाने-ले जाने वाली एक बस खड़ी थी। बचाव कर्मियों को आशंका है कि मलबे के नीचे अभी भी लोग दबे हो सकते हैं।

यहां केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्यालय में आपातकालीन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद, सीएम सतीशन ने कहा कि लगातार बारिश के कारण बचाव कार्यों में भारी बाधा आने के बावजूद बचाव दल काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने निर्माण कंपनी को कई बार निर्देश दिए थे कि साइट पर जमा की गई खोदी हुई मिट्टी के बड़े ढेर को हटा दिया जाए।

इस संबंध में 20 जून को एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी किया गया था लेकिन कंपनी ने उसका पालन नहीं किया।

उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री ए.पी. अनिल कुमार और कृषि मंत्री टी. सिद्दीकी को बचाव कार्यों की निगरानी के लिए वायनाड जाने का निर्देश दिया गया है।

दुर्घटनास्थल के लिए रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सिद्दीकी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि सुरंग निर्माण स्थल पर खोदी गई मिट्टी को किस तरह से डंप किया गया था।

उन्होंने कहा कि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि पहले चिंता जताए जाने के बावजूद मिट्टी को अवैज्ञानिक तरीके से जमा किया गया था।

सिद्दीकी ने कहा, "यह प्राकृतिक भूस्खलन नहीं है। यह मानव-जनित आपदा है।" उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या पहले दी गई चेतावनियों के बाद क्या कोई कार्रवाई की गई थी।

--आईएएनएस

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