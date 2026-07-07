वायनाड भूस्खलन: चार प्रवासी मजदूरों की मौत, छह लापता, मुख्यमंत्री 8 जुलाई को करेंगे प्रभावित क्षेत्र का दौरा

वायनाड, 7 जुलाई (आईएएनएस)। केरल के वायनाड जिले के कल्लाडी स्थित मीनाक्षी ब्रिज के पास सुरंग निर्माण परियोजना स्थल पर हुए भीषण भूस्खलन में अब तक चार प्रवासी मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।

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जानकारी के अनुसार, सुरंग निर्माण कार्य के दौरान निकाली गई बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा अचानक ढह गया, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, छह लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने बताया कि हादसे में मारे गए तीन प्रवासी मजदूरों के शव मलबे से निकाले गए हैं और उनका पोस्टमार्टम वैथिरी तालुक अस्पताल में पूरा कर लिया गया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज करने के लिए सुल्तान बथेरी तालुक अस्पताल से सर्जन को भी बुलाया गया था।

मंत्री ने बताया कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग और 108 एम्बुलेंस सेवा की टीमें मौके पर तैनात की गईं। मेप्पाडी स्थित डब्ल्यूआईएमएस अस्पताल में भर्ती नौ घायलों में से दो को छुट्टी दे दी गई है।

अस्पताल में उपचाराधीन सात लोगों में एक एर्नाकुलम निवासी साइट इंजीनियर भी शामिल है, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं, दो घायल आईसीयू में भर्ती हैं। इनमें से एक के सिर और दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हैं, जबकि दूसरे व्यक्ति के दोनों पैर टूट गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मेप्पाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो राहत और स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय का काम कर रहा है।

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित लोगों के लिए मेप्पाडी पॉलिटेक्निक में राहत शिविर बनाया गया है। यहां 42 परिवारों के 142 लोगों को ठहराया गया है। शिविर में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम तैनात की गई है ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

प्रशासन ने कहा कि रात में बचाव अभियान अस्थायी रूप से रोके जाने के बाद भी एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी तथा स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी।

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन 8 जुलाई को वायनाड के कल्लाडी स्थित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब एक बजे मीनाक्षी ब्रिज के पास आपदा प्रभावित स्थल पहुंचेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और दोपहर तक प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेंगे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी