विधान परिषद चुनाव में छह निर्विरोध चुने गए, सभी 17 सीटों पर महायुति की जीत होगी : एकनाथ शिंदे

मुंबई, 7 जून (आईएएनएस)। विधान परिषद चुनावों को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पार्टी मजबूत होगी और तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन चुनावों में कुल 17 उम्मीदवारों में से छह पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सभी 17 सीटों पर महायुति गठबंधन की जीत की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी भले ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रखे लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार विधान परिषद के लिए नहीं चुना जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग महायुति गठबंधन का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने विधान परिषद चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लिया है और हमारे दुष्यंत चतुर्वेदी को निर्विरोध चुनाव जीतने का मौका दिया है।
10 जून को नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने को लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब देश को आगे ले जाने की कोशिशें हो रही हैं और प्रधानमंत्री विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारा देश एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। देश की यह प्रगति और विकास उन्हें परेशान करता है। जब भी देश तरक्की करता है, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाता है। राहुल गांधी न केवल भारत में बल्कि विदेश जाने पर भी आरोप लगाते हैं।
एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2014 से लेकर 2026 तक पीएम मोदी की ओर से देश के लिए काम किया गया है। उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। विपक्ष को इसी बात का दर्द है। विपक्ष की ओर से जब-जब आरोप लगाया जाता है, तब-तब देश की 140 करोड़ जनता पीएम मोदी का साथ देती है। पश्चिम बंगाल और असम में कांग्रेस का क्या हाल हो गया? कांग्रेस आरोप लगाती रहती है और देश की जनता पीएम मोदी का साथ दे देती है। विपक्ष कोई भी हथकंडा अपनाएगा तो कामयाब नहीं होगा।