वोटर लिस्ट में पांच लाख नाम शामिल करने को किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से विशेष प्रावधान की मांग की

मुंबई, 21 जुलाई (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में चुनावी तैयारी और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कई चिंताओं को सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने सीजेपी विरोध प्रदर्शन और जंतर-मंतर पर राहुल गांधी की भागीदारी को लेकर भी प्रतिक्रिया दी।

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किरीट सोमैया ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मुंबई और महाराष्ट्र में पुनर्विकास तथा झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में मतदाता अस्थायी रूप से दूसरी जगहों पर रहने चले गए हैं। ऐसे पांच लाख से अधिक मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग से मांग की गई है कि ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किया जाए, ताकि उनका नाम उस स्थान की मतदाता सूची में बना रहे जहां वे पहले रह रहे थे और भविष्य में वापस रहने वाले हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत विभिन्न पक्षों ने भी इस मुद्दे को उठाया है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हट सकते हैं।"

सोमैया ने मुंबई में विशेष गहन पुनरीक्षण और डिजिटलाइजेशन की धीमी गति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "राज्य के अन्य हिस्सों में जहां यह प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है, वहीं मुंबई में अभी तक सीमित प्रगति हुई है।"

उन्होंने चुनाव आयोग से अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। उनके अनुसार, चुनाव आयोग ने इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

सीजेपी विरोध प्रदर्शन और विपक्षी आंदोलनों पर प्रतिक्रिया देते हुए सोमैया ने कहा, "लोकतंत्र में विपक्ष को आंदोलन करने का अधिकार है और किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि, हर आंदोलन को कानून और नियमों के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि विपक्ष किसी भी व्यक्ति या संगठन का सहारा ले सकता है, लेकिन आंदोलन का तरीका लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होना चाहिए।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी