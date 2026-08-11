वसई-विरार में देशभक्ति का महापर्व, घर-घर लहराएगा तिरंगा, महानगरपालिका ने लोगों से जुड़ने का किया आह्वान

वसई-विरार, 11 अगस्‍त (आईएएनएस)। देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वसई-विरार शहर महानगरपालिका ने सभी नागरिकों से 'हर घर तिरंगा' अभियान में उत्साहपूर्वक शामिल होने की अपील की है।

साल 2022 से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को वर्ष 2026 में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष ‘वंदे मातरम’ गीत के 150 वर्ष पूरे होने के कारण अभियान की संकल्पना को ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के स्मरण से जोड़ा गया है।

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 9 अगस्त से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' देशभर में विभिन्न स्मरण और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा। इस दौरान वसई-विरार शहर महानगरपालिका की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

महानगरपालिका क्षेत्र के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों को अभियान के तहत विभिन्न उपक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इनमें ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन, तिरंगा प्रदर्शन, देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध लेखन, चित्रकला, रंगोली, वक्तृत्व और घोषवाक्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं।

इसके अलावा महानगरपालिका की ओर से तिरंगा रैली, बाइक रैली प्रभात फेरी और रंगोली जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न स्थानों पर तिरंगा सजावट और रोशनी भी की जाएगी।

महानगरपालिका ने सभी नागरिकों से 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने घरों, इमारतों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। साथ ही ' सेल्‍फी विथ तिरंगा' अभियान में शामिल होकर तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर डब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यूडब्‍ल्‍यू डॉट हरघरतिरंगा डॉट कॉम वेबसाइट पर फोटो/सेल्फी अपलोड करने को कहा गया है।

महानगरपालिका ने नागरिकों से राष्ट्रध्वज फहराते समय ध्वज संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा है, ताकि जानबूझकर या अनजाने में राष्ट्रध्वज का किसी भी प्रकार से अपमान न हो।

वसई-विरार शहर महानगरपालिका ने नागरिकों से राष्ट्रभक्ति से प्रेरित 'हर घर तिरंगा' अभियान में बड़ी संख्या में भाग लेकर देश और तिरंगे के प्रति अपना प्रेम एवं सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया है।

--आईएएनएस

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