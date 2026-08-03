वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन का निधन, सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

उज्जैन, 3 अगस्त (आईएएनएस)। वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पारस चंद्र जैन का सोमवार को इंदौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। फेफड़ों में समस्या के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।

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पारस चंद्र जैन उज्जैन नॉर्थ से वे छह बार विधायक रहे और वर्ष 2005 से 2018 के बीच मध्य प्रदेश में लगातार भाजपा सरकारों में मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एनर्जी, फॉरेस्ट, फूड और सिविल सप्लाई, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली।

कुश्ती के अपने शौक की वजह से 'पारस पहलवान' के नाम से मशहूर पारस चंद्र जैन ने उज्जैन नॉर्थ विधानसभा सीट से 1990, 1993, 2003, 2008, 2013 और 2018 में चुनाव लड़ा। उनके परिवार में पत्नी और उनके दो बच्चे हैं।

पारस चंद्र जैन के निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया और दिग्गज नेता को श्रद्धांजलि दी। सीएम यादव ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, “वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व मंत्री और उज्जैन उत्तर के पूर्व विधायक पारस चंद्र जैन जी के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने पवित्र चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को यह बहुत बड़ा दुख सहने की शक्ति दें।”

राज्य भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया और इसे पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। खंडेलवाल ने 'एक्स' पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, “वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पारस चंद्र जैन जी के निधन की खबर बहुत दुखद है। जनसेवा और संगठन की विचारधारा के लिए समर्पित उनका जीवन पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता रहेगा। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।”

--आईएएनएस

एसडी/एएस