वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित बने इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दे चुके हैं सेवाएं

नई दिल्ली, 25 जून (आईएएनएस)। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी महेश दीक्षित को गुरुवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने मौजूदा निदेशक तपन कुमार डेका की जगह पदभार संभाला है।

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कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने महेश दीक्षित की नियुक्ति को मंजूरी दी। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। महेश दीक्षित आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक आईबी प्रमुख बनाया गया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि नियुक्ति समिति ने महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वह वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। वे 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे।

महेश दीक्षित का कार्यकाल पदभार संभालने की तारीख से दो साल तक या अगले आदेश तक रहेगा। इसके लिए उन्हें सेवा विस्तार भी दिया गया है।

दीक्षित अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे और उन्हें एजेंसी के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है।

उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा जम्मू-कश्मीर में बीता है, जहां उन्होंने श्रीनगर में आईबी के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नेतृत्व किया।

इस दौरान उन्होंने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में खुफिया गतिविधियों की निगरानी की और 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा हालात पर नजर रखने में अहम भूमिका निभाई।

महेश दीक्षित को आतंकवाद-रोधी अभियानों का लंबा अनुभव है और उन्होंने आईबी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। उन्होंने पाकिस्तान समर्थित घुसपैठ नेटवर्क, कट्टरपंथ से जुड़ी गतिविधियों और वामपंथी उग्रवाद से जुड़े खतरों से निपटने में काम किया है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की प्रमुख आंतरिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है, जो गृह मंत्रालय के तहत काम करती है।

इसे दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसका काम देश के भीतर खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद से निपटना और महत्वपूर्ण ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

--आईएएनएस

एएमटी/एमएस