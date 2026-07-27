विपक्ष ने लोकसभा में उठाया प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन का मुद्दा, हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई है। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मुद्दे पर नारेबाजी और हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला के बार-बार अनुरोध के बावजूद हंगामा नहीं था। इसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

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विपक्ष के सदस्यों ने सोमवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को पुलिस के बल प्रयोग पर जवाब देना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने सदन में हंगामा शुरू किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बार-बार की अपील के बावजूद कि सांसद प्रश्नकाल शुरू होने दें, विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के लिए सरकार से माफी की मांग की।

इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे पर नाराजगी जताते हुए कहा, "सदन के अंदर यह (हंगामा) अच्छा प्रयास नहीं है। सदन की मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से सदस्यों के व्यवहार और आचरण को देख रहा हूं। यह (हंगामा) सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। यह बिल्कुल उचित नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, जो सदन की मर्यादाओं और परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करें, चर्चा करें और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करें, लेकिन तख्तियां लेकर आना सही नहीं है।" इसके बाद, स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की।

इससे पहले, सोमवार सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की जीत पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, "मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतिक्रिया में ऋषिकांत सिंह और राजा मुथुपांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है।"

उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"

--आईएएनएस

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