'वंदे मातरम' का अपमान करना कांग्रेस के लिए नई बात नहीं : भाजपा

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 15 अगस्त को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी द्वारा कथित रूप से वंदे मातरम का अपमान करने को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। इस बीच बुधवार को एक बार फिर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप लगाया।

भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय मिश्र ने कहा, "वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे 150 साल पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था कि हम राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर इसे पूरे सम्मान के साथ मनाएंगे और एक बिल भी लाएंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि सिर्फ दो के बजाय सभी छह पद गाए जाएं।"

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "आजादी से पहले सभी छह पद गाए जाते थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने इसे छोटा करके दो पद कर दिया। बिल पास होने के बाद उनके हाव-भाव से पता चला कि राष्ट्रीय गीत के लिए उनमें उतना सम्मान नहीं है, जितना होना चाहिए। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में निश्चित रूप से यह संदेश गया कि जो लोग राष्ट्रीय गीत का पूरा सम्मान नहीं करते, उनके प्रति लोगों में गुस्सा और नाराजगी है।"

उन्होंने आगे कहा, "वीडियो मौजूद है, हालांकि मैं वहां नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे वंदे मातरम को रोकने के लिए कह रहे थे और एक समय पर इसे रोक भी दिया गया। खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वह खुद इसका सबूत है। यह कोई नई बात नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत सोच है, जो आज भी जारी है।"

भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी ने 'वंदे मातरम' को लेकर एक बड़ी गलती की थी। 'वंदे मातरम' के अधूरे रूप की वजह से उसे दशकों तक नुकसान उठाना पड़ा। अब पीएम मोदी ने इस गलती को सुधारने का मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वह मौका गंवा दिया।"

नकवी ने आरोप लगाया, "जब कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर उन्हें खुश करने के लिए 'वंदे मातरम' के टुकड़े किए, तो उसने न सिर्फ 'वंदे मातरम' को तोड़ा, बल्कि देश के भी टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध करना गलती नहीं है, बल्कि चुनाव है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही है।"

--आईएएनएस

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