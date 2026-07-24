वलसाड में बाढ़ से हुई तबाही के बाद हर्ष संघवी ने जिले का किया दौरा

वलसाड, 24 जुलाई (आईएएनएस)। वलसाड जिले में बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तबाही के बाद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी देर रात वलसाड पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने जिले में बाढ़ के दौरान प्रशासन द्वारा किए गए काम और जिला कलेक्टर के ऑफिस में मौजूदा हालात का रिव्यू किया। इस मीटिंग में राज्य के फाइनेंस, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर कनुभाई देसाई खास तौर पर मौजूद थे।

Read More

जिला कलेक्टर नितिन सांगवान ने गुरुवार को जिले में और खासकर उमरगाम में एक ही दिन में इतिहास की सबसे ज़्यादा 1064 मिलीमीटर यानी 42.56 इंच बारिश और कपराडा तालुका में इस मौसम की सबसे ज़्यादा 2566 मिलीमीटर यानी 102.64 इंच बारिश होने की जानकारी दी। भारी बारिश और मधुबन डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से नदियां दोनों किनारों पर बह रही थीं। निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से एक ही दिन में 12,376 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में जिला प्रशासन को कामयाबी मिली, इसके लिए उपमुख्यमंत्री संघवी ने जिला प्रशासन प्रमुख नितिन सांगवान और पूरी वलसाड टीम को बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया।

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री संघवी ने खास तौर पर बताया और कहा कि वलसाड टीम ने बिना किसी बड़े हादसे या एक भी मौत के सभी लोगों को सुरक्षित निकालने और बचाने का मुश्किल काम कामयाबी से किया है।

उन्होंने आगे कहा कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी कम होने के साथ अब सबसे बड़ा और जरूरी काम सफाई करना और हर नागरिक की सेहत का ध्यान रखना होगा। सफाई के लिए जीसीबी और ट्रक समेत जरूरी मैनपावर और सामान उपलब्ध कराने के लिए गाइडेंस दिया गया।

इसके अलावा, म्युनिसिपैलिटी को और टेम्पररी स्टाफ को रोककर जंगी लेवल पर सफाई करने और गंदगी की परतें हटाने के लिए गाइडेंस दिया गया। इस दौरान उमरगाम इलाके में भी सफाई पर खास जोर दिया गया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी घर-घर जाकर कचरा एकत्रित करे और प्रभावित इलाकों में हेल्थ चेक-अप के लिए कैंप लगाए। उन्होंने कहा कि बीमारी को फैलने से रोकने के लिए घर का सारा सामान और सड़ा हुआ अनाज सही तरीके से फेंका जाए।

उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत इंतजाम करने का आदेश दिया ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को पानी कम होते ही कैश डॉल और राशन किट मिल सकें। उन्होंने कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि दूर-दराज के गांव का कोई भी व्यक्ति इस ऑपरेशन में मदद से वंचित न रहे।

राज्य सरकार ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए वलसाड जिले में 17 बड़े अधिकारियों को भेजा है और उपमुख्यंत्री ने उम्मीद जताई कि उनके ज़रिए वलसाड जिला जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने बाढ़ की स्थिति में व्यापारियों और दुकानदारों को हुए नुकसान के बारे में इंश्योरेंस कंपनी के साथ मीटिंग करने और लोगों के क्लेम को जल्द से जल्द मंज़ूर करने की कोशिश करने का सुझाव दिया।

--आईएएनएस

एसके/