विकास की राजनीति से प्रभावित होकर भाजपा-एनडीए में शामिल हो रहे नेता: रक्षा खडसे

सूरत 19 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में सेवा पखवाड़ा के नाम से कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। हम लोगों से संवाद स्थापित करके उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन योजनाओं ने समाज के लोगों को विकसित करने का काम किया है।

Read More

उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन सेवा पखवाड़ा में हम स्वच्छता और शिक्षा को लेकर आम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों की वजह से आज की तारीख में आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है और अगर इसके लिए किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने अपनी कार्यशैली के तहत हमेशा विकास को ही प्राथमिकता दी।

उनके मुताबिक, हमने यूनिवर्सिटी में पौधरोपण का कार्यक्रम भी शुरू किया। मेरे पास युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो ऐसी स्थिति मैंने एनएसएस और माय भारत से जुड़े युवाओं से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री युवाओं को लेकर काफी सक्रिय रहते हैं। युवाओं को साथ लेकर हमें देश को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। इन्हीं सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने यूनिवर्सिटी में भी कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है।

प्रधानमंत्री एक ऐसे राजनेता हैं, जिन्होंने लगातार 12 साल बिना छुट्टी लिए देशहित में काम किया है। उन्होंने हम जैसे विधायकों और सांसदों को यह संदेश देने का काम किया है कि एक सेवक के रूप में आम लोगों के बीच में उनकी सेवा करें। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज में अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक कैसे पहुंचाए, इस दिशा में हमारी सरकार और हमारे सांसद/विधायक कर रहे हैं।

इसके अलावा, उन्होंने शिवसेना (यूबीटी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में फूट पर भी प्रतिक्रिया दी। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री के शासनकाल में विकास दोहरी गति से हो रहा है। उन्होंने हमेशा से ही विकास को तवज्जो दी है और मौजूदा समय में वो विकास भारत के ध्येय को धरातल पर उतारने के मकसद से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं सब बातों से प्रभावित होकर अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी बीजेपी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने हमेशा से ही विकास के लिए काम किया है। हो सकता है कि सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा अलग है। लेकिन, सभी का एकमात्र मकसद देश का विकास करना ही होता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास के कार्यों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर काम किया। उन्होंने हमेशा ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सभी क्षेत्र में महिलाएं काम करें। आज उन्हीं के प्रयासों की वजह से हर क्षेत्र में महिलाओं का डंका बज रहा है। इन्हीं सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी