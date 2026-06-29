विजयवाड़ा : लॉक-अप में हुई मौत के मामले में दो हेड कॉन्स्टेबल ने किया सरेंडर

विजयवाड़ा, 29 जून (आईएएनएस)। 25 साल के गाडे साईं कृष्णा की कथित कस्टोडियल डेथ के मामले में एक अहम घटनाक्रम के तहत, सोमवार को दो हेड कॉन्स्टेबल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।

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अशोक और नानी ने सूर्यरावपेट एसीपी ऑफिस में सरेंडर कर दिया।

कृष्णलंका पुलिस स्टेशन में हेड कॉन्स्टेबल के तौर पर काम करने वाले दोनों, सस्पेंड सर्कल इंस्पेक्टर (स्टेशन हाउस ऑफिसर) एस.एस.वी.वी. नागराजू की गिरफ्तारी के बाद, कथित तौर पर छिप गए थे।

मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) को पता चला कि दोनों हेड कॉन्स्टेबल नागराजू की मदद कर रहे थे।

एसआईटी ने 23 जून को नागराजू को गिरफ्तार किया। अगले दिन, उसे शहर की एक अदालत ने 8 जुलाई तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया।

इस बीच, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साई कृष्णा की मां विजया लक्ष्मी की ओर से दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी।

खबरों के मुताबिक, एसआईटी ने हाई कोर्ट को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दर्ज मामले और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है।

एसआईटी सस्पेंड किए गए एसएचओ के खिलाफ गलत तरीके से हिरासत में रखने, हत्या और सबूत मिटाने के आरोपों की जांच कर रही है।

साई कृष्णा की मां विजया लक्ष्मी की शिकायत पर 19 जून को भारत न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिरासत में उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया।

एसआईटी ने पिछले हफ्ते निचली अदालत को बताया कि हिरासत में लगी चोटों के कारण साई कृष्णा की मौत हुई। अदालत को यह भी बताया गया कि पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर डिलीट कर दिए गए थे।

साई कृष्णा, जिसके खिलाफ कुछ मामले और गैर-जमानती वारंट लंबित थे, को 6 मई को मरकापुरम से पकड़ा गया और कृष्णलंका पुलिस स्टेशन लाया गया। एसआईटी ने बताया कि उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया और बाद में वह गायब हो गया।

अदालत को बताया गया कि लॉक-अप में हुई मौत को छिपाने के लिए साई कृष्णा के शव को किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया। शव को दफनाने या जलाने की कोशिशें की गईं। एसआईटी ने कहा कि वह इस बात का पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि शव को कहां ठिकाने लगाया गया।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम