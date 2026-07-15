विजयनगर में एसआईआर प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, 100 प्रतिशत फॉर्म वितरित; फर्जी और मृत मतदाताओं की भी हुई पहचान

विजयनगर, 15 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) अभियान तेजी से चल रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया में लगातार प्रगति हो रही है।

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इसी क्रम में जिला उपायुक्त (डीसी) कविता एस. मन्निकेरी ने एसआईआर हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का स्वयं निरीक्षण किया।

डीसी कविता एस. मन्निकेरी ने जिले की हेल्पलाइन पर फोन कर उसकी कार्यक्षमता की जांच की। उन्होंने कुदलिगी, हडगली, हगारिबोम्मनहल्ली समेत जिले के छह तालुकों की एसआईआर हेल्पलाइन पर सीधे बात कर यह सुनिश्चित किया कि मतदाताओं को सही जानकारी और सहायता मिल रही है।

जिला प्रशासन के अनुसार विजयनगर जिले में 1,234 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एसआईआर अभियान में जुटे हुए हैं। जिले में कुल 11 लाख 42 हजार 232 मतदाता पंजीकृत हैं।

प्रशासन ने बताया कि एसआईआर अभियान के तहत 100 प्रतिशत फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचा दिए गए हैं, जबकि अब तक 80 प्रतिशत फॉर्म वापस प्राप्त हो चुके हैं। लौटाए गए फॉर्मों में से 42.12 प्रतिशत का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है, जबकि 56.95 प्रतिशत फॉर्म का डिजिटलीकरण अभी बाकी है। इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है।

एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची के सत्यापन में कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं। अब तक 3,619 मतदाता ऐसे मिले हैं जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके हैं। वहीं 5,228 मतदाताओं की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 1,632 फर्जी (डुप्लीकेट) मतदाताओं की भी पहचान की गई है।

जिला प्रशासन का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया को और तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। हेल्पलाइन, बूथ स्तर पर तैनात अधिकारियों और डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और पारदर्शी बनाने का प्रयास जारी है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एएस