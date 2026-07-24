वाईएसआर कांग्रेस ने डीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई

अमरावती, 24 जुलाई (आईएएनएस)। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मेगा जिला चयन समिति (डीएससी) परीक्षा और शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है।

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विपक्षी पार्टी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की मांग को लेकर 28 जुलाई को आंध्र प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

वाईएसआरसीपी के महासचिव जुपुडी प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी गठबंधन सरकार द्वारा धोखा दिए गए छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी रहेगी।

ताडेपल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि जहां केंद्र सरकार ने नीट अनियमितताओं को लेकर छात्रों और नागरिक समाजों के विरोध प्रदर्शनों के आगे घुटने टेक दिए हैं, वहीं गठबंधन सरकार ने कोई चिंता नहीं दिखाई और पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी द्वारा उठाए गए तीखे सवालों का जवाब देने में विफल रही है।

उन्होंने कहा कि हम छात्रों और युवाओं की ओर से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे और अधिसूचना से लेकर भर्ती स्तर तक डीएससी प्रक्रिया में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करेंगे, जिनका खुलासा हमने विभिन्न स्तरों पर किया है।

वाईएसआरसीपी नेता ने कहा कि परीक्षा से पहले कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए जारी किए गए सरकारी आदेश और भर्ती के बाद उन्हें रद्द करना डीएससी में घोटाले का संकेत देते हैं।

प्रभाकर ने कहा कि उन्होंने बार-बार यह मुद्दा उठाया, लेकिन राज्य सरकार ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही इस मुद्दे पर कोई ध्यान दिया।

उन्होंने कहा कि छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि फीस की वापसी का बकाया अभी तक नहीं चुकाया गया है, और यहां तक ​​कि तल्लीकी वंदनम योजना भी घटिया तरीके से चलाई जा रही है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या में भारी कटौती की गई है और वादा की गई राशि भी नहीं दी गई है।

उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि तल्लीकी वंदनम योजना के तहत जारी की गई राशि और लाभार्थियों की संख्या से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, और पिछली योजना से तुलना करने पर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार हिरासत में हुई मौतों और दलितों तथा कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साधे हुए है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वाईएसआरसीपी छात्रों, युवाओं और अन्य वर्गों के साथ खड़ी रहेगी और जनता की आवाज बनेगी।

--आईएएनएस

एमएस/