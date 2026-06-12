विहिप हिंदू समाज के उत्थान और सेवा कार्यों के लिए समर्पित : मिलिंद परांडे

जोधपुर, 12 जून (आईएएनएस)। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद परांडे ने जोधपुर दौरे में संगठन की गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद देश और विदेश में समाज के कल्याण, सशक्तीकरण और उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

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उन्होंने कहा कि संगठन सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है।

मीडिया से बातचीत करते हुए मिलिंद परांडे ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद अपनी स्थापना काल से ही समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। संगठन वर्तमान में देशभर में प्रतिदिन संचालित होने वाले साढ़े छह हजार से अधिक सेवा प्रकल्पों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

उन्होंने विशेष रूप से भारत में शरण लेने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं के पुनर्वास और उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। वर्षों से विश्व हिंदू परिषद ऐसे परिवारों की सहायता कर रही है, जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं। संगठन के प्रयासों से अब तक तीन हजार से अधिक पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नागरिकता के अलावा इन परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी कई पहल की गई हैं।

उन्होंने कहा कि सौ से अधिक प्रशिक्षित हिंदू डॉक्टरों को भारत में चिकित्सा अभ्यास करने का अधिकार दिलाने के लिए संगठन ने व्यापक प्रयास किए। अब संगठन इन परिवारों के बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास और जोधपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों की बस्तियों में सामाजिक विकास के कार्यों पर विशेष ध्यान देने की योजना बना रहा है। विश्व हिंदू परिषद वर्तमान में भारत के बाहर लगभग 30 देशों में सक्रिय है। उन्होंने नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कुछ अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा हिंदू समुदाय को धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में स्थानीय हिंदू समाज को जागरूक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद नेपाल के एक हजार से अधिक गांवों में संस्कार शालाओं और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद आने वाले वर्षों में अपने कार्यक्षेत्र का और अधिक विस्तार करने की योजना बना रही है, ताकि देश और विदेश में हिंदू समाज के बीच संगठन की पहुंच और प्रभाव को मजबूत किया जा सके। जून माह में उत्तर प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की आगामी रणनीतियों, सेवा कार्यों के विस्तार, सामाजिक कार्यक्रमों और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम