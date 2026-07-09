वडोदरा : मंजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने सतीश पटेल को बनाया उम्मीदवार

वडोदरा, 10 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीशभाई गोविंदभाई पटेल को मंजलपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है।

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भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुजरात में होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए सतीश पटेल के नाम को मंजूरी दी है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई।

मंजलपुर विधानसभा सीट भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा।

उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही मंजलपुर सीट पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा इस सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगा रही है।

सतीश पटेल के नाम की घोषणा के बाद क्षेत्र में राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं, उम्मीदवार चयन को लेकर संघ की लॉबी की भूमिका की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं।

वडोदरा की मंजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है। योगेश पटेल इस सीट से चुने गए थे, लेकिन 2 जून को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश पटेल ने इस सीट से तीन बार बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी और अपने राजनीतिक करियर में गुजरात विधानसभा के लिए लगातार आठ बार निर्वाचित हुए थे।

योगेश पटेल की मंजलपुर सीट पर मजबूत पकड़ रही थी और यह सीट उनकी पहचान से जुड़ी मानी जाती थी।

एक तरफ जहां भाजपा में उम्रदराज नेताओं (75 वर्ष से अधिक उम्र) को चुनाव से दूर करने का अलिखित नियम है, वहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 77 वर्षीय योगेश पटेल को पार्टी ने लगातार आठवीं बार फिर से नामांकित किया था और जीत हासिल की थी।

इस उपचुनाव के दौरान विपक्ष भी मजबूती से अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करने वाला है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम