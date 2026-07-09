'वे उनके बच्चों की तरह हैं': 'थप्पड़ मारने' के विवाद पर टीएमसी ने ममता बनर्जी का किया बचाव

कोलकाता, 9 जुलाई (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बचाव किया। ममता बनर्जी का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया था जिसमें वह पार्टी के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारती दिख रही थीं। रॉय ने कहा कि वह थप्पड़ 'प्यार भरा' था और पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले गुट के सभी कार्यकर्ता 'उनके अपने बच्चों की तरह' हैं।

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बरुईपुर में एक नाबालिग के साथ कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ कोलकाता में पार्टी की विरोध रैली के दौरान अराजकता के बीच एक वीडियो में ममता बनर्जी को उनके नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हुए दिखाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया।

सौगत रॉय ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने किसी को थप्पड़ मारा था, लेकिन अगर उन्होंने थप्पड़ मारा भी था तो वह प्यार से मारा था। वे (तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता) सभी उनके अपने बच्चों की तरह हैं। वह ऐसा कर सकती हैं। मीडिया का काम हमें नकारात्मक रूप से चित्रित करना है। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम क्या कहना चाहते थे।"

इससे पहले गुरुवार को एनडीए ने वायरल वीडियो को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन पर हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आईएएनएस से ​​कहा, "अब ममता बनर्जी हिंसा चाहती हैं, जबकि भाजपा और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि हिंसा को बढ़ावा न मिले। जाहिर है, जो भी हिंसा करेगा, उसे सजा मिलेगी। इसलिए, तृणमूल कांग्रेस को भी भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए।"

जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, "ममता बनर्जी अभी भी बदलने को तैयार नहीं हैं। जो लोग राजनीतिक पार्टियों को अपनी निजी संपत्ति समझते हैं, उन्हें जनता आखिरकार नकार देती है। अगर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व अब भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो पार्टी को भविष्य में और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।"

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस के इन आरोपों को और बल मिला कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। सौगत रॉय ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुझे उनसे (भाजपा से) कोई उम्मीद नहीं है। सारे गुंडे और बदमाश एक साथ हो गए हैं। विपक्ष में होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस को रैली करने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके बावजूद, हमने अपना जुलूस निकाला।

रॉय ने यह भी दावा किया कि हमारे (तृणमूल कांग्रेस) 41 कार्यकर्ता घायल हुए हैं और उनका इलाज पीजी हॉस्पिटल और एसएसकेएम हॉस्पिटल में चल रहा है। लोग भाजपा सरकार के तहत विपक्ष की हालत देख सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएसके