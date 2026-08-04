उदयनिधि की गिरफ्तारी की डीएमके यूथ विंग ने की आलोचना, सरकार पर लगाया विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप

चेन्नई, 4 अगस्त (आईएएनएस)। डीएमके युवा विंग ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी सचिव उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। संगठन ने आरोप लगाया कि तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) सरकार कावेरी जल विवाद को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देने से बचने के लिए पुलिस कार्रवाई का सहारा ले रही है।

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उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद जारी बयान में युवा विंग ने कहा कि यह कार्रवाई दिखाती है कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का राजनीतिक रूप से जवाब देने में असमर्थ है। संगठन ने दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक कारणों से प्रेरित है।

युवा विंग ने उन आरोपों को खारिज किया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने तंजावुर की एक जनसभा में अपने भाषण के दौरान अश्लील या आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। संगठन का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं किया था और उनके राजनीतिक विरोधी जानबूझकर उनकी टिप्पणियों का गलत मतलब निकाल रहे हैं।

युवा विंग के अनुसार, सरकार ने उस समय उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की, जब वह सदन में सरकार से कई मुद्दों, खासकर कावेरी जल विवाद, पर सवाल उठाने की तैयारी कर रहे थे।

बयान में आरोप लगाया गया कि आगामी विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष को सरकार का सामना करने से रोकने और कावेरी जल मुद्दे पर उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया।

मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए युवा विंग ने दावा किया कि उनकी फिल्मों के संवादों में ऐसे शब्द रहे हैं, जिन्हें उदयनिधि स्टालिन पर लगाए गए आरोपों से भी ज्यादा आपत्तिजनक माना जा सकता है। संगठन ने आरोप लगाया कि विजय की पिछली फिल्म में भी गाली-गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल हुआ था और पूछा कि राजनीतिक भाषणों को लेकर टीवीके इतनी चयनात्मक नाराजगी क्यों दिखा रही है?

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि जब भाजपा नेता नैनार नागेंद्रन ने कथित तौर पर एक अभिनेता को मुख्यमंत्री से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी, तब सत्तारूढ़ दल चुप रहा। उसने सवाल किया कि उन टिप्पणियों पर टीवीके ने उसी तरह की तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी?

युवा विंग ने कहा कि सरकार की आलोचना और तमिलनाडु से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवालों को गिरफ्तारियों या आपराधिक मामलों के जरिए दबाया नहीं जा सकता।

उदयनिधि स्टालिन के समर्थन को दोहराते हुए संगठन ने कहा कि तंजावुर भाषण से जुड़े विवाद का इस्तेमाल राजनीतिक बहस को कावेरी विवाद से हटाने के लिए किया जा रहा है। आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को कमजोर करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की गई है और डीएमके राज्य के मुद्दों को उठाना जारी रखेगी, चाहे सरकार कोई भी कार्रवाई करे।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम