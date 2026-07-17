उत्तराखंड में रामनगर-देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून, 17 जुलाई (आईएएनएस)। रामनगर और देहरादून के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। इससे यात्रियों, श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए कई नए अवसर खुलेंगे।

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रामनगर और देहरादून के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सेवा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे न सिर्फ दोनों प्रमुख शहरों के बीच दूरी कम होगी, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

रामनगर प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है, जबकि देहरादून राज्य की राजधानी होने के कारण व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है।

15310/15309 रामनगर-देहरादून द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 18 जुलाई से सेवा शुरू करेगी। यह लंबे समय से स्थानीय लोगों की मांग और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के विशेष प्रयासों के बाद शुरू हो रही है। उन्होंने लगातार परियोजना को आगे बढ़ाया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसकी मंजूरी की मांग की थी।

यह एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार और शुक्रवार को सुबह 5:50 बजे रामनगर से रवाना होगी और दोपहर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी। वापसी यात्रा में यह उसी दिन दोपहर 3:55 बजे देहरादून से रवाना होगी और रात 11:30 बजे रामनगर पहुंचेगी। ट्रेन काशीपुर, रोशनपुर, पीपलसाना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर रुकेगी।

नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे शहरों के यात्रियों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन, तीर्थ यात्रा, शिक्षा और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यात्री विभिन्न सरकारी कामों के लिए देहरादून जा सकेंगे, हरिद्वार जैसे तीर्थ शहर में अपना काम पूरा कर सकेंगे और उसी दिन वापस लौट सकेंगे। यह ट्रेन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी।

इसके अलावा, रामनगर के आसपास स्थित गिरिजा देवी मंदिर और सीतामढ़ी/सीतावनी जैसे धार्मिक और पौराणिक स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी।

यह द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन हरिद्वार और देहरादून से चारधाम यात्रा (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री) पर जाने वाले यात्रियों के लिए बेहतर रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास चेयर कार और जनरल सेकंड क्लास सहित सभी प्रकार के कोच उपलब्ध होंगे।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम