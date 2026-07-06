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उत्तराखंड में लगातार बारिश से भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग ठप

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 06, 2026, 05:55 AM
उत्तराखंड में लगातार बारिश से भूस्खलन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग ठप

देहरादून, 6 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तराखंड में सोमवार रात भर हुई लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से बाधित कर दिया, जिससे भूस्खलन हुआ, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हो गए और कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया।

मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने प्रभावित जिलों में स्कूलों को बंद करने का भी आदेश दिया।

मलबा और लगातार पत्थर गिरने के कारण भानारपानी, गुलाबकोटी और बिरही-निजमूला सहित कई स्थानों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है।

अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का काम जारी है जबकि जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर इन हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही निलंबित कर दी गई है।

रुद्रप्रयाग में, गढ़वाल क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में लगातार भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण नमामी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। जिला प्रशासन के अनुसार, ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को अलकनंदा नदी का जलस्तर समुद्र तल से 622.90 मीटर ऊपर दर्ज किया गया।

इस बीच, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट पर कार्रवाई करते हुए और मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए कुमाऊं मंडल के सभी सरकारी, गैर-सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के लिए सोमवार को छुट्टी की घोषणा की।

जिला प्रशासन ने कहा कि अवरुद्ध सड़कों को साफ करने और यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने के प्रयास जारी हैं।

अधिकारियों ने निवासियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के पास आवागमन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील भी की है।

इस बीच, पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम की स्थिति को देखते हुए, पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, प्रशासन ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से इनर लाइन परमिट जारी करना भी निलंबित कर दिया है।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम