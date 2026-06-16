उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक व्यक्ति गहरी खाई में गिरा, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू

रुद्रप्रयाग, 16 जून (आईएएनएस)। रुद्रप्रयाग में एक पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति के गहरी खाई में गिर जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से बचाव अभियान चलाया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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मंगलवार सुबह एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति खाई में गिर गया है। तुरंत कार्रवाई करते हुए, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर हरीश बंगारी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की एक टीम जरूरी बचाव उपकरणों के साथ रतूड़ा पोस्ट से रवाना हुई।

मौके पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि वह व्यक्ति लगभग 30 मीटर गहरी खाई में गिर गया था और घायल हो गया था। मुश्किल इलाके और खतरनाक हालात के बावजूद, एसडीआरएफ के जवान सावधानी से खाई में उतरे, घायल व्यक्ति तक पहुंचे, और उसे सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाला। बचाव के तुरंत बाद उसे प्राथमिक उपचार दिया गया।

सफल ऑपरेशन के बाद, घायल व्यक्ति को ज़िला पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस उसे पास के अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति की पहचान पौड़ी गढ़वाल जिले के पाबो निवासी अवतार सिंह भंडारी के बेटे सुखदेव सिंह भंडारी के तौर पर हुई है।

इससे पहले, 14 जून को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में देवरियाताल-बनियाकुंड ट्रेकिंग रूट पर रास्ता भटकने वाले पांच पर्यटकों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बचाया था। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) के अनुसार, सुबह 6:10 बजे 112 इमरजेंसी सर्विस के जरिए एक कॉल आई थी, जिसमें अधिकारियों को बताया गया कि ट्रेकर्स रास्ता भटक गए हैं और उन्हें वापस आने का सुरक्षित रास्ता नहीं मिल रहा है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम