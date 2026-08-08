उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी में आंधी-तूफान और तेज हवाएं चलने की संभावना

चेन्नई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) ने शनिवार को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है।

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मौसम बुलेटिन के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु होते हुए उत्तरी केरल तट की ओर समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैली एक कमजोर वायुमंडलीय परिसंचरण बना हुआ है।

उत्तरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के ऊपर निचले वायुमंडलीय स्तरों में एक और कमजोर परिसंचरण व्याप्त है।

इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से, पश्चिमी घाट के जिलों में कुछ स्थानों पर शनिवार को गरज के साथ मध्यम वर्षा और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है।

उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है, जहां हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में भी छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है। रविवार को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की उम्मीद है, पश्चिमी घाट जिलों के कुछ छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 10 से 12 अगस्त तक यहां हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

13 अगस्त को पश्चिमी घाट जिलों, उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में छिटपुट हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है।

तमिलनाडु के अन्य हिस्सों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आरएमसी ने कहा कि 8 से 11 अगस्त के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है।

इस दौरान दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की आशंका है। शाम या रात के दौरान शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

चेन्नई में अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस