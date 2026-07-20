उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, बलिया और बदायूं में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर के बाद 7 अपराधी गिरफ्तार

लखनऊ, 20 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के तीन अलग-अलग जिलों में हुए पुलिस एनकाउंटर में सात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ये अपराधी हत्या और चोरी के मामलों में वांछित थे। एनकाउंटर के दौरान तीन आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चार अन्य अपराधियों को पुलिस टीमों ने दौड़कर पकड़ा।

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फिरोजाबाद में पुलिस 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई। एसपी (ग्रामीण) अनुज चौधरी ने नसीरपुर थाना इलाके में अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस की दो टीमें बनाई गईं। संदिग्धों को दोनों तरफ से घेरा गया और सरेंडर करने के लिए कहा गया। इसके बाद हुई गोलीबारी में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे चार अन्य अपराधियों को भागकर दबोचा।

एसपी (ग्रामीण) अनुज चौधरी के अनुसार, पुलिस ने .315 बोर का हथियार, कारतूस और अन्य गोला-बारूद बरामद किया। गिरफ्तार 3 अपराधी आगरा जनपद के फतेहाबाद के निवासी हैं, जबकि दो आगरा के पिनाहट के रहने वाले हैं।

वहीं बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित आरोपी सौरभ उपाध्याय को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, रात्रि गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर रतसड़-नूरपुर मार्ग पर पुलिया के पास आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी।

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सौरभ उपाध्याय के एक पैर में गोली लगी। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतसड़ भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपने पुराने मुकदमे के गवाह विनोद उपाध्याय की हत्या अपने पिता देवेंद्र के कहने पर साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है।

उधर, बदायूं जिले के इस्लामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25 हजार रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी 16-17 मई की रात सुंदरनगर गांव में हुई डकैती की वारदात में वांछित था।

बिल्सी-इस्लामनगर रोड पर चेकिंग के दौरान आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही आस मोहम्मद के दाहिने हाथ में गोली लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

सीओ बिसौली अंशुमान सक्सेना ने बताया कि आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, डकैती से जुड़े रुपए और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घायल आरोपी और घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

--आईएएनएस

डीसीएच/