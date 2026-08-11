उत्तर 24 परगना के बाद अब कोलकाता में ममता बनर्जी का विरोध, भाजपा कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार पांच रास्ता चौराहे पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मंगलवार दोपहर विरोध का सामना करना पड़ा। यह विरोध उस घटना के दो दिन बाद हुआ, जब उत्तर 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में पुलिस हिरासत में कथित तौर पर मृत एक तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया था।

विरोध प्रदर्शन में केवल 'चोर' और 'गो बैक' के नारे लगाए गए, जबकि रविवार को कांचरापाड़ा में प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की कार को घेर लिया था, उनकी ओर कीचड़ और एक चप्पल फेंकी थी तथा उन्हें 'चोर' बताते हुए नारे लगाए थे।

ममता बनर्जी मंगलवार को श्यामबाजार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची थीं। प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान वहां स्थिति पूरी तरह शांत रही।

माल्यार्पण कार्यक्रम पूरा करने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नेताजी समेत कई महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है।

इस दौरान जब वह वहां से जाने लगीं, तभी कुछ भाजपा कार्यकर्ता वहां एकत्र हुए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इससे कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने जल्द ही हालात को नियंत्रण में कर लिया। इसके बाद ममता बनर्जी वहां से रवाना हो गईं।

एक भाजपा समर्थक ने कहा, "जब पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रही थीं, तब हमने कोई नारा नहीं लगाया और न ही कोई प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद हमने उन्हें सिर्फ चोर कहा। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।"

सोमवार को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी अपने दौरों की जानकारी पहले से पुलिस को देंगी तो उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

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