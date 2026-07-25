उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के नए चुने गए सदस्यों के लिए ओरिएंटेशन-कम-ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को राज्यसभा के नए चुने गए सदस्यों (नॉमिनेटेड मेंबर्स) के लिए दो दिन के ओरिएंटेशन-कम-ट्रेनिंग प्रोग्राम (प्रारंभ) का उद्घाटन किया और मेंबर्स के विजन और जिम्मेदारियों को बताते हुए कीनोट एड्रेस दिया।

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संसद में सही भागीदारी की अपील करते हुए, उपराष्ट्रपति की ओर से कहा गया, "बहस, चर्चा या रुकावटें, इनसे हमेशा कोई न कोई फैसला निकलना चाहिए।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वस्थ बहस डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, जबकि कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन देश को आगे बढ़ाता है।

उन्होंने कहा कि हाउस में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकेंड डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मेंबर्स से अपील की कि वे जानकारी वाली बहस, इसके नियमों और प्रोसेस का सम्मान, और प्रश्नकाल और जीरो आवर का असरदार इस्तेमाल करके हाउस की सबसे ऊंची परंपराओं को बनाए रखें।

बता दें कि हाल ही में सी.पी. राधाकृष्णन ने 22 जुलाई को तमिलनाडु के कोयंबटूर में केजीएनएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन किया था। नर्सों की जरूरी भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ देखभाल करने वालों से कहीं ज्यादा हैं, वे मरीजों में आत्मविश्वास, आराम और उम्मीद जगाती हैं और उनकी दया रिकवरी में एक अहम भूमिका निभाती है।

उन्होंने एक कुशल, दयालु और सेवा-उन्मुख वर्कफोर्स के जरिए भारत के हेल्थकेयर इकोसिस्टम को मजबूत करने की अपील की थी। उन्होंने यह भी कहा था, "अच्छी क्वालिटी की हेल्थकेयर और शिक्षा एक स्वस्थ और विकसित देश के दो आधार हैं और कहा कि 2047 तक विकसित भारत की ओर देश के सफर के लिए हेल्थकेयर डिलीवरी को बेहतर बनाने, रोकथाम वाली हेल्थकेयर को बढ़ावा देने और समर्पित हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए मिलकर कोशिशों की जरूरत होगी।"

--आईएएनएस

एसडी/एएस