उपराष्ट्रपति, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने सीआरपीएफ जवानों को दी स्थापना दिवस की बधाई

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने सीआरपीएफ के जवानों को बधाई दी। नेताओं ने देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सीआरपीएफ के साहस, बलिदान और समर्पण की सराहना करते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।

Read More

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट किया, "सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के सभी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। असाधारण साहस, अटूट समर्पण और पेशेवर कामकाज के उच्चतम मानकों के साथ, सीआरपीएफ ने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। देश अपने बहादुर कर्मियों को उनके साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के लिए सलाम करता है।"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के बहादुर जवानों और उनके परिवारों को हार्दिक बधाई। अटूट साहस, बेहतरीन प्रोफेशनलिज़्म और निस्वार्थ सेवा की मिसाल, सीआरपीएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। देश की सुरक्षा और एकता को मज़बूत करने के लिए उनका बेमिसाल समर्पण, अनगिनत बलिदान और अटूट संकल्प हर भारतीय को प्रेरित करता है। देश सीआरपीएफ जवानों की सेवा को सलाम करता है।"

गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा," केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों और उनके परिवारों को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। अपनी स्थापना के बाद से ही, सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गर्व के अनगिनत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे नक्सलवाद को खत्म करना हो या दृढ़ साहस के साथ भारत की शांति और प्रगति की रक्षा करना, इस बल ने हमेशा देश की उम्मीदों को पूरा किया है। उन योद्धाओं को गर्व के साथ सलाम जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया।"

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट में कहा, "अविचल प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा हेतु सतत समर्पित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सभी वीर जवानों को सीआरपीएफ भारत के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हर विषम परिस्थितियों में आपकी अटूट कर्तव्यनिष्ठा, कर्मठता और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण पर हमें गर्व है।"

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पर लिखा, "राष्ट्र के सशक्तीकरण और सुरक्षा में अनवरत कार्यरत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के स्थापना दिवस पर सभी वीर जवानों, अधिकारियों एवं उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं।"

बिड़ला ने कहा, "देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाए रखने, आतंकवाद एवं उग्रवाद जैसी चुनौतियों का अदम्य साहस से सामना करने तथा विषम से विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले सीआरपीएफ के कार्मिकों की हमारी सुरक्षा व्यवस्था में अतुल्य भूमिका है। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी जिस निष्ठा, अनुशासन और अद्वितीय पराक्रम के साथ सीआरपीएफ के जवान अपने दायित्व निभाते हैं, वह पूरे राष्ट्र के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। आज के दिन फोर्स के उन सभी अमर वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपका अदम्य साहस, अनुशासन, त्याग और राष्ट्रभक्ति सदैव भारत को सुदृढ़ और सशक्त बनाए रखें।"

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा, "सेवा और निष्ठा को जीवन का आदर्श बनाकर देश की रक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले हमारे सीआरपीएफ के वीर जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अदम्य साहस, त्याग और अटूट समर्पण देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देश की रक्षा-सुरक्षा में आपका अतुलनीय योगदान अविस्मरणीय है।"

केंद्रीय भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया, "अदम्य साहस, शौर्य एवं वीरता और बलिदान के प्रतीक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस की बधाई तथा वीर जवानों को सादर प्रणाम।"

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़ग के ने एक्स पर लिखा, "सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के सभी कर्मियों को इसके 88वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। साहस, मज़बूती और अटूट समर्पण की मिसाल, सीआरपीएफ ने बेहद मुश्किल हालात में भी देश की सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है। हम उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके परिवारों के प्रति गहरा आभार व्यक्त करते हैं। हमारे जवानों का अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा भाव देश को हमेशा प्रेरित करता रहता है।"

--आईएएनएस

ओपी/एएस