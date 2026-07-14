उज्जैन: तालाब में नवोदय विद्यालय के छात्र का शव मिला, हॉस्टल के लापता साथी की तलाश जारी

उज्जैन, 14 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के एक 15 वर्षीय छात्र का शव स्कूल परिसर के पास एक तालाब से बरामद किया गया जबकि हॉस्टल से उसके साथ लापता हुए एक अन्य छात्र की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने मंगलवार को जानकारी साझा की।

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मृतक की पहचान 10वीं कक्षा के छात्र प्रज्ञान विमल के तौर पर हुई है जबकि 9वीं कक्षा का छात्र रोशन बरेठा (14) मंगलवार दोपहर तक लापता था।

पुलिस के अनुसार, दोनों छात्र सोमवार देर रात घटिया पुलिस स्टेशन इलाके में स्थित रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल से गायब हो गए। रात में हाजिरी के दौरान उनके गायब होने का पता चलने पर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस की एक टीम कैंपस पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और दूसरे छात्रों से पूछताछ की गई लेकिन रात में लापता लड़कों का पता नहीं चल सका।

पुलिस की ओर से बताया गया है कि स्कूल से सूचना मिलने के बाद हमने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घटनाक्रम का सही पता चल पाएगा।

मंगलवार सुबह 6 बजे स्थानीय लोगों ने स्कूल की बाउंड्री के पास पानी से भरे एक तालाब में शव तैरता हुआ देखा और पुलिस को सूचना दी।

ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और बाद में उसकी पहचान प्रज्ञान विमल के तौर पर हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा।

इस बीच, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की टीमें लापता छात्र का पता लगाने के लिए तालाब और आसपास के इलाकों में तलाशी लेती रहीं।

पुलिस के अनुसार, एसडीआरएफ के जवानों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से दूसरे छात्र की तलाश जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर स्कूल मैनेजमेंट की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने पूरी तरह से रेजिडेंशियल स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने हॉस्टल की निगरानी और रात की सुरक्षा में खामियों का आरोप लगाया है।

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम